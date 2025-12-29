Британський боксер-важковаговик Ентоні Джошуа зазнав травм унаслідок автокатастрофи в Нігерії. ДТП, в якій загинуло двоє людей, сталася вранці у понеділок, 29 грудня.

ДТП у Нігерії за участі Ентоні Джошуа: що відомо

Як повідомила місцева поліція, колишнього чемпіона світу з боксу у важкій вазі доправили до лікарні після того, як його автомобіль близько 11:00 зіткнувся з припаркованим транспортним засобом на автомагістралі Лагос-Ібадан.

За словами комісара поліції Ланре Огунлово, водій автомобіля Джошуа також отримав травми.

– Поки що для нас тут усе виглядає не до кінця зрозуміло. Ми намагаємося встановити всі факти від перших служб реагування, і це все, що можемо сказати … Ми надаватимемо деталі в міру надходження оновлень, — пояснив Огунлово.

Footage appears to show Anthony Joshua being taken out of a car, after reportedly being involved in a car crash in which two people died in Nigeriahttps://t.co/5MpePzQTlm ???? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/UwEiaMaoWP — Sky News (@SkyNews) December 29, 2025

Командування поліції штату Огун у заяві зазначило: “Транспортний засіб, у якому перебував пан Джошуа, Lexus SUC, потрапив у ДТП за обставин, які наразі розслідуються. Джошуа, який сидів на задньому сидінні автомобіля, зазнав незначних травм і отримує медичну допомогу разом з іще однією постраждалою особою”.

– Трагічно, але двоє інших пасажирів транспортного засобу загинули на місці події. Тіла загиблих доправлено до моргу лікарні Livewell у Сагаму. Командування поліції штату Огун висловлює щирі співчуття родинам загиблих і запевняє громадськість, що розпочато ретельне розслідування обставин, за яких сталася аварія, – йдеться у повідомленні.

Відео, поширене місцевим новинним виданням Punch, імовірно, демонструє Джошуа, який сидить на задньому лівому сидінні пошкодженого автомобіля. На другому відео видно, як він повільно йде та сідає в поліцейський автомобіль.

Федеральний корпус безпеки дорожнього руху Нігерії повідомив у дописах на платформі X, що прибув на місце події протягом трьох хвилин після отримання повідомлення. У заяві йдеться:

– У ДТП було залучено загалом п’ять дорослих чоловіків. Дві особи, на жаль, загинули, одна зазнала травм, ще двоє не постраждали. Ентоні Джошуа було врятовано живим, він зазнав незначних травм.

Позашляховик Джошуа міг порушити ПДР

За інформацією видання, попередні висновки свідчать, що позашляховик Lexus, який, імовірно, рухався з перевищенням дозволеної законом швидкості на цій ділянці, втратив керування під час маневру обгону та врізався в припарковану вантажівку, належним чином розміщену узбіччям дороги.

– Основними причинами аварії стали надмірна швидкість і неправильний обгін, що є серйозними порушеннями правил дорожнього руху та залишаються серед провідних причин смертельних ДТП на автомагістралях Нігерії.

Фотографії, оприлюднені агентством у X, показують чорний автомобіль із сильно пошкодженою передньою частиною та вантажівку, накриту брезентом, на похилому трав’яному узбіччі, з вм’ятиною на лівому боці її задньої частини.

Джошуа має британсько-нігерійське походження, у нього є робичі в місті Сагаму, приблизно за 30 миль на північ від комерційної столиці Нігерії – Лагоса.

Поліція повідомила, що аварія сталася на північному напрямку траси з боку Ібадана, неподалік повороту на Сагаму.

36-річний спортсмен навчався в школі-інтернаті в Ікенне, за 53 милі від місця аварії, перш ніж у 12-річному віці вирушити до Великої Британії.

20 грудня він нокаутував ютубера Джейка Пола в шостому раунді боксерського поєдинку, який транслювався в прямому ефірі на Netflix, після 15-місячної перерви в спорті.

Очікувалося, що наступного року він проведе бій із Тайсоном Ф’юрі — ще одним колишнім чемпіоном світу у важкій вазі, співвітчизником і давнім суперником.

У понеділок перед аварією Джошуа опублікував відео у Instagram, на якому грає в настільний теніс, не зазначивши місце зйомки.

Менеджерська команда Джошуа у Великій Британії повідомила, що їм не вдалося зв’язатися з боксером.

