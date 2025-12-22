Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа віддає перевагу бою з Фабіо Вордлі, а не з Тайсоном Ф’юрі. Причиною цього є чемпіонський пояс WBO, яким володіє Вордлі.

Про це розповів його промоутер Едді Гірн у коментарі Boxing Social.

Джошуа визначився із наступним суперником

На думку Гірна, бій проти Вордлі міг би стати шансом для Ентоні Джошуа отримати справжній бій перед поєдинком з Циганським королем влітку 2026 року.

В іншому випадку, Джошуа виходитиме на бій з Ф’юрі, маючи за півтора року єдиний бій проти ютубера0боксера Джейка Пола. А це не та підготовка, яка потрібна для довгоочікуваного поєдинку Джошуа – Ф’юрі.

– У нього (Вордлі, – Ред.) є пояс, але це трохи інший план. Я маю на увазі, це світовий титул у надважкій вазі… Ей Джей дуже хотів би знову виграти світовий титул у гевівейті.

Якщо нам запропонують бій з Фабіо Водлі, а потім бій з Тайсоном Ф’юрі, то я думаю, що Ей Джей не мав би жодних проблем, щоби погодитися на цей бій якнайшвидше, – сказав Гірн.

Водночас він додав, що вважає, що Туркі Аль-Шейх та вболівальники “віддадуть перевагу” Ф’юрі, а не Вордлі.

Нагадаємо, в ніч з 19 на 20 грудня у Маямі Ентоні Джошуа нокаутував блогера-боксера Джейка Пола. Бій достроково завершився у шостому раунді.

