Усик сказав, скільки боїв проведе до завершення кар’єри
- Олександр Усик планує провести ще три бої перед завершенням кар’єри.
- До списку майбутніх поєдинків входить бій проти Ріко Верховена в Єгипті.
- Усик заявив, що після офіційного завершення кар’єри вже не повернеться в бокс.
Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик сказав, скільки ще планує провести боїв, перш ніж закінчить боксерську кар’єру.
Його слова з інтерв’ю DAZN передає Boxingscene.com.
Усик про завершення кар’єри
За словами чемпіона світу, перш ніж повісити рукавички на цвях, він планує провести три поєдинки, що включає майбутнє протистояння проти нідерландця Ріко Верховена.
– Три бої (включаючи Верховена, – Ред.) і кар’єру закінчено. Це не стовідсотково, але коли я скажу, що завершив кар’єру, я не повернуся, – сказав Усик.
Шість останніх боїв Усика були проти британських боксерів – проти Ентоні Джошуа, Тайсона Ф’юрі та Даніеля Дюбуа. Проти всіх трьох він провів про два поєдинки.
Ця серія дозволила йому двічі об’єднати всі головні пояси та стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.
Нагадаємо, у суботу, 23 травня, 39-річний Усик проведе бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Вечір боксу запланований у Єгипті на тлі пірамід Гізи. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC, яким володіє українець.
В андекарді бою Усик – Верховен заплановані дев’ять поєдинків.
Пресконференція та ще одна дуель поглядів Усика та Верховена має відбутися у четвер, 21 травня.