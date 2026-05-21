Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик сказав, скільки ще планує провести боїв, перш ніж закінчить боксерську кар’єру.

Його слова з інтерв’ю DAZN передає Boxingscene.com.

Усик про завершення кар’єри

За словами чемпіона світу, перш ніж повісити рукавички на цвях, він планує провести три поєдинки, що включає майбутнє протистояння проти нідерландця Ріко Верховена.

– Три бої (включаючи Верховена, – Ред.) і кар’єру закінчено. Це не стовідсотково, але коли я скажу, що завершив кар’єру, я не повернуся, – сказав Усик.

Шість останніх боїв Усика були проти британських боксерів – проти Ентоні Джошуа, Тайсона Ф’юрі та Даніеля Дюбуа. Проти всіх трьох він провів про два поєдинки.

Ця серія дозволила йому двічі об’єднати всі головні пояси та стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Нагадаємо, у суботу, 23 травня, 39-річний Усик проведе бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Вечір боксу запланований у Єгипті на тлі пірамід Гізи. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC, яким володіє українець.

В андекарді бою Усик – Верховен заплановані дев’ять поєдинків.

Пресконференція та ще одна дуель поглядів Усика та Верховена має відбутися у четвер, 21 травня.

