Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа розповів про тренування з командою чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика.

Його слова передає Matchroom Boxing.

Джошуа про тренувальний табір Усика

У британця запитали, у чому він став кращим, відколи приєднався до тренувального табору Олександра Усика.

– Фізична підготовка. Я маю на увазі – це не лише витривалість під час бігу, а саме боксерську функціональну готовність. IQ, коли я говорю про це, я маю на увазі захист, я розумію його. Тепер я знову можу точно читати удари. Мої очі зосереджені, і я знову бачу удари. Я добре читаю супротивника. Просто мій розум працює саме так. Я не відволікаюсь на інші речі. Я поважатиму все, що роблю в боксі: свого суперника, його команду, але я поважатиму й сам бокс., – сказав Джошуа.

Джошуа заявив, що значно покращив свою концентрацію.

За його словами, для того щоб бути чемпіоном і сильним бійцем, необхідно підтримувати високий рівень енергії та спрямовувати її в правильне русло. Він наголосив, що зараз повністю зосереджений на боксі, завдяки чому знову відчуває прогрес.

Поєдинок Ентоні Джошуа проти албанця Крістіана Пренги відбудеться 25 липня у Ріяді, Саудівська Аравія.

