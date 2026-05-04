Футболіст донецького Шахтаря Кауан Еліас після перемоги над київським Динамо у матчі 26-го туру української Прем’єр-ліги підколов біло-синіх.

На своїй сторінці у сториз в Instagram він залишив провокативний допис.

20-річний бразильський нападник гірників поширив у сторіс допис з акаунту Шахтаря, де зазначений результат матчу з Динамо. А також додав напис: Київ має господаря.

Пізніше футболіст додав ще один допис, в якому перепросив, що неправильно написав назву Києва латиницею.

У матчі кияни першими відкрили рахунок після голу Матвія Пономаренка з центру поля.

У другому таймі Лукасу Феррейрі вдалося зрівняти, а Лассіна Траоре вивів гірників уперед, встановивши остаточний рахунок протистояння.

Також наприкінці зустрічі арбітр скасував гол Едуардо Герреро через офсайд.

Завдяки перемозі над біло-синіми Шахтар зміцнив своє становище на вершині таблиці. Команда Арди Турана має у своєму активі 63 бали, а найближчий переслідувач черкаський ЛНЗ відстає від гірників на десять очок.

Натомість Динамо залишається на четвертій сходинці, маючи 47 очок. Від третього Полісся кияни відстають на п’ять пунктів.

У наступному турі УПЛ Динамо зіграє з ЛНЗ, а Шахтар на виїзді зустрінеться з Полтавою.

