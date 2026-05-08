Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив таблицю коефіцієнтів за підсумками матчів 1/2 фіналу в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

Представник України донецький Шахтар завершив виступи на стадії півфіналу Ліги конференцій.

Після матчів 1/2 фіналу Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА завершує сезон на 23-му місці.

Скільки балів заробили українські клуби

У матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій Шахтар поступився Крістал Пелас з рахунком 1:2 та не додав балі до скарбнички. За сумою двох матчів клуб АПЛ вийшов до фіналу турніру.

Загалом у сезоні-2025/26 українські клуби заробили 8.312 бала. Це найкращий результат за останні десять сезонів.

Загалом Україна має у своєму активі 25.912 балів у таблиці.

Відставання від Угорщини становить 1.275 балів, а Сербію синьо-жовті випередили на 0.162 балів.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

1. Англія – 118.964 бала (3/9 клубів продовжують виступи);

2. Італія – 99.946 бала (0/7);

3. Іспанія – 97.046 бала (1/8);

4. Німеччина – 92.902 бала (1/7);

5. Франція – 83.355 бала (2/7);

6. Португалія – 73.166 бала (0/5);

7. Нідерланди – 67.929 (0/6);

8. Бельгія – 62.250 бала (0/5);

9. Туреччина – 51.875 бала (0/5);

10. Чехія – 48.525 бала (0/5);

… 22. Угорщина – 27.187 бала (0/4);

23. Україна – 25.912 бала (0/4);

24. Сербія – 25.750 бала (0/4).

Загалом у першій тридцятці рейтингу після матчів 1/2 фіналу змін не відбулося.

Фінал Ліги чемпіонів-2026 відбудеться 30 травня у Будапешті (Угорщина).

У Лізі Європи фінал відбудеться 20 травня у швейцарському Ньоні, а в Лізі конференцій – 27 травня у німецькому Лейпцигу.

