Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна завершила сезон-2025/26
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив таблицю коефіцієнтів за підсумками матчів 1/2 фіналу в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.
Представник України донецький Шахтар завершив виступи на стадії півфіналу Ліги конференцій.
Після матчів 1/2 фіналу Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА завершує сезон на 23-му місці.
Скільки балів заробили українські клуби
У матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій Шахтар поступився Крістал Пелас з рахунком 1:2 та не додав балі до скарбнички. За сумою двох матчів клуб АПЛ вийшов до фіналу турніру.
Загалом у сезоні-2025/26 українські клуби заробили 8.312 бала. Це найкращий результат за останні десять сезонів.
Загалом Україна має у своєму активі 25.912 балів у таблиці.
Відставання від Угорщини становить 1.275 балів, а Сербію синьо-жовті випередили на 0.162 балів.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА
- 1. Англія – 118.964 бала (3/9 клубів продовжують виступи);
- 2. Італія – 99.946 бала (0/7);
- 3. Іспанія – 97.046 бала (1/8);
- 4. Німеччина – 92.902 бала (1/7);
- 5. Франція – 83.355 бала (2/7);
- 6. Португалія – 73.166 бала (0/5);
- 7. Нідерланди – 67.929 (0/6);
- 8. Бельгія – 62.250 бала (0/5);
- 9. Туреччина – 51.875 бала (0/5);
- 10. Чехія – 48.525 бала (0/5);
- … 22. Угорщина – 27.187 бала (0/4);
- 23. Україна – 25.912 бала (0/4);
- 24. Сербія – 25.750 бала (0/4).
Загалом у першій тридцятці рейтингу після матчів 1/2 фіналу змін не відбулося.
Фінал Ліги чемпіонів-2026 відбудеться 30 травня у Будапешті (Угорщина).
У Лізі Європи фінал відбудеться 20 травня у швейцарському Ньоні, а в Лізі конференцій – 27 травня у німецькому Лейпцигу.