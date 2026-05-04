Колишній футболіст Динамо та збірної України Артем Мілевський поділився своєю думкою після матчу Динамо – Шахтар у 26-му турі української Прем’єр-ліги.

Зустріч на стадіоні імені Валерія Лобановського завершилася перемогою гірників з рахунком 2:1.

У коментарі Sport-Express Мілевський заявив, що підопічні Арди Турана приїхали до Києва та знову продемонстрували, що не просто так дійшли до півфіналу Ліги конференцій.

– Буду небагатослівним. Як би я не ставився до свого рідного, улюбленого клубу – я обожнюю все, що пов’язано з Динамо, але Шахтар показав рівень. Неважливо, яка там логістика, скільки переїздів чи в яких країнах ти граєш. Вони просто приїхали до Києва і закрили гру – 2:1. У гірників ще й ротація була, проте вони грали впевнено. Це просто показує, що люди не просто так виступають у півфіналі Ліги конференцій, – сказав Мілевський.

Також Мілевський висловив впевненість, що Динамо зможе поборотися за медалі чемпіонату України, адже відставання від третього Полісся за чотири тури до кінця сезону становить п’ять очок.

Після перемоги над біло-синіми Шахтар ще впевненіше закріпився на першій позиції турнірної таблиці.

Підопічні Арди Турана мають 63 очки, випереджаючи найближчого конкурента – черкаський ЛНЗ – на десять балів.

Тим часом Динамо продовжує посідати четверте місце з 47 очками в активі.

