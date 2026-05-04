Бывший футболист Динамо и сборной Украины Артем Милевский поделился своим мнением после матча Динамо – Шахтер в 26-м туре украинской Премьер-лиги.

Встреча на стадионе имени Валерия Лобановского завершилась победой горняков со счетом 2:1.

Милевский о матче Динамо – Шахтер

В комментарии Sport-Express Милевский заявил, что подопечные Арды Турана приехали в Киев и вновь продемонстрировали, что не просто так дошли до полуфинала Лиги конференций.

Сейчас смотрят

– Буду лаконичен. Как бы я ни относился к своему родному, любимому клубу – я обожаю все, что связано с Динамо, но Шахтер показал уровень. Неважно, какая там логистика, сколько переездов или в каких странах ты играешь. Они просто приехали в Киев и закрыли игру – 2:1. У горняков еще и ротация была, однако они играли уверенно. Это просто показывает, что люди не просто так выступают в полуфинале Лиги конференций, – сказал Милевский.

Также Милевский выразил уверенность, что Динамо сможет побороться за медали чемпионата Украины, ведь отставание от третьего Полесья за четыре тура до конца сезона составляет пять очков.

После победы над бело-синими Шахтер еще увереннее закрепился на первой позиции турнирной таблицы.

Подопечные Арды Турана имеют 63 очка, опережая ближайшего конкурента – черкасский ЛНЗ – на десять баллов.

Тем временем Динамо продолжает занимать четвертое место с 47 очками в активе.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.