Польща – Україна: результати товариського матчу 2026

З рахунком 2:0 Збірна України перемогла Польщу у товариському матчі.

Збірна України могла вийти вперед уже на 17-й хвилині зустрічі. Голи за синьо-жовтих забили Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко.

На 20-й хвилині вже поляки могли відкривати рахунок, проте Анатолій Трубін врятував українську команду.

На 34-й хвилині збірна України відкрила рахунок. На 44-й хвилині українці подвоїли свою перевагу в рахунку.

Це був перший матч команди під керівництвом нового тренерського штабу на чолі з італійським фахівцем Андреа Мальдерою.

Наступний товариський поєдинок Україна проведе 7 червня проти Данії.

Нагадаємо, що товариський матч Польща – Україна відбувся 31 травня на стадіоні Тарчинський Арена в польському Вроцлаві.

