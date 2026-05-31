Україна перемогла Польщу у товариському матчі 2026: хто забив голи
Збірна України перемогла Польщу з рахунком 2:0 у товариському матчі.
Польща – Україна: результати товариського матчу 2026
Збірна України могла вийти вперед уже на 17-й хвилині зустрічі. Голи за синьо-жовтих забили Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко.
На 20-й хвилині вже поляки могли відкривати рахунок, проте Анатолій Трубін врятував українську команду.
На 34-й хвилині збірна України відкрила рахунок. На 44-й хвилині українці подвоїли свою перевагу в рахунку.
Це був перший матч команди під керівництвом нового тренерського штабу на чолі з італійським фахівцем Андреа Мальдерою.
Наступний товариський поєдинок Україна проведе 7 червня проти Данії.
Нагадаємо, що товариський матч Польща – Україна відбувся 31 травня на стадіоні Тарчинський Арена в польському Вроцлаві.