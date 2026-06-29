Аргентинський футболіст Лукас Трехо втратив дружину та двох дітей внаслідок землетрусів, що нещодавно сколихнули Венесуелу.

Вони були найпотужнішими, що сталися у Венесуелі за понад століття. Про це повідомляє CNN.

Футболіст втратив під час землетрусу дружину та дітей

Лукас Трехо виступає за венесуельську команду другого дивізіону Клуб Спорт Марітімо Ла-Гуайра. Впродовж кількох днів він перебирав уламки та шукав сліди своєї дружини Яніни та їхніх дітей Аарона й Айноа.

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38-річний Трехо перебував на тренувальних зборах команди в Каракасі, коли сталися два землетруси. Після цього він негайно прибув до міста, де мешкав.

Швагер Трехо повідомив CNN Español, що від родинного будинку на березі моря в Ла-Гуайрі, одному з найбільш постраждалих районів, не залишилося абсолютно нічого.

– Його чекала жахлива картина. Від будівлі не залишилося абсолютно нічого. Ми сподіваємося, що їх там не було, – сказав його родич.

Однак пошуки завершилися трагічно. Клуб Спорт Марітімо Ла-Гуайра у дописі в соціальних мережах заявив, що глибоко сумує за непоправною втратою родини Трехо, опублікувавши фотографію, на якій зображений він з дружиною та дітьми.

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Землетруси у Венесуелі сталися 24 червня з інтервалом усього 39 секунд.

За даними влади, оприлюдненими в неділю, у Венесуелі загинуло понад 1 400 осіб. Тисячі людей вважаються зниклими безвісти.

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