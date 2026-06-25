Під завалами досі є люди: що відбувається у Венесуелі після потужних землетрусів
- Після двох потужних землетрусів у Венесуелі загинули щонайменше 164 людини, ще майже 1000 отримали поранення.
- Найбільших руйнувань зазнали райони поблизу Каракаса та узбережжя Карибського моря, де тривають масштабні рятувальні операції під завалами.
Кількість загиблих у Венесуелі після двох потужних землетрусів магнітудою 7,2 і 7,5 виросла до щонайменше 164 людей. Ще майже 1 000 осіб дістали поранення.
Про це повідомляє АР.
Землетруси у Венесуелі: що відомо
Найбільше постраждали райони поблизу Каракаса та узбережжя Карибського моря, де рятувальники працюють у режимі безперервної операції, розбираючи завали та шукаючи тих, хто вижив. Підземні поштовхи спричинили обвали десятків будівель, зруйнували інфраструктуру та паралізували транспортну систему.
Ці землетруси стали одними з найпотужніших у країні за понад століття і відчувалися навіть за сотні кілометрів від епіцентрів. У столиці зафіксовані відключення електроенергії та зв’язку, зупинка метро, закриття міжнародного аеропорту та евакуація частини районів. Лікарні продовжують працювати у режимі перевантаження.
Рятувальні служби, включно з командами, сертифікованими ООН, продовжують прибувати до найбільш постраждалих регіонів, зокрема Ла-Гуайри, яку влада назвала зоною катастрофи. Там триває пошук людей під завалами та ліквідація наслідків удару стихії.