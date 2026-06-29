Аргентинский футболист Лукас Трехо потерял жену и двоих детей в результате землетрясений, недавно потрясших Венесуэлу.

Это были самые сильные землетрясения, произошедшие в Венесуэле за более чем столетие. Об этом сообщает CNN.

Футболист потерял во время землетрясения жену и детей

Лукас Трехо выступает за венесуэльскую команду второго дивизиона Клуб Спорт Маритимо Ла-Гуайра. В течение нескольких дней он перебирал обломки и искал следы своей жены Янины и их детей Аарона и Айноа.

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38-летний Трехо находился на тренировочных сборах команды в Каракасе, когда произошли два землетрясения. После этого он немедленно прибыл в город, где жил.

Швагер Трехо сообщил CNN Español, что от семейного дома на берегу моря в Ла-Гуайре, одном из наиболее пострадавших районов, не осталось абсолютно ничего.

– Его ждала ужасная картина. От здания не осталось абсолютно ничего. Мы надеемся, что их там не было, – сказал его родственник.

Однако поиски завершились трагически. Клуб Спорт Маритимо Ла-Гуайра в посте в социальных сетях заявил, что глубоко скорбит о невосполнимой утрате семьи Трехо, опубликовав фотографию, на которой он запечатлен с женой и детьми.

View this post on Instagram A post shared by Club Sport Marítimo de La Guaira (@maritimolg)

Землетрясения в Венесуэле произошли 24 июня с интервалом всего в 39 секунд.

По данным властей, обнародованным в воскресенье, в Венесуэле погибло более 1 400 человек. Тысячи людей числятся пропавшими без вести.

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