Міжнародна федерація футболу (ФІФА) планує обговорити розширення формату чемпіонату світу, приурочене до сотої річниці від дня проведення першого мундіалю.

Про це повідомив президент організації Джанні Інфантіно в інтерв’ю виданню Bluewin.

Інфантіно про розширення ЧС

У ЧС-2026 вже була збільшена кількість учасників до 48 команд. Це дало можливість вперше виступити на мундіалі таким командам як Кабо-Верде, Узбекистан та Кюрасао.

Зараз дивляться

– Кожній нації варто дозволити мріяти про участь у чемпіонаті світу з футболу. Як бачите, рівень команд надзвичайно високий і він стає дедалі вищим у всьому світі. Якщо не дати невеликим країнам шансу взяти участь у чемпіонаті світу, у них не буде стимулу продовжувати вдосконалюватися, – сказав Інфантіно.

У 2030 році, коли відбудеться наступний чемпіонат світу, турнір відзначатиме 100-річчя. Його проведуть в шести країнах на трьох континентах.

Серед країн-господарів – Уругвай, який приймав перший мундіаль в історії у 1930 році, а також Парагвай та Аргентина. Головними господарями ЧС стануть Португалія, Іспанія та Марокко.

З нагоди ювілею турніру організатори вирішили розглянути можливість збільшення кількості учасників до 64 збірних.

– Це (турнір за участю 64 команд, – Ред.) безумовно є питанням, яке буде розглянуто та обговорено у відповідних комітетах після цього чемпіонату світу, – зауважив президент ФІФА.

Також ФІФА розглядає можливість проведення чемпіонату світу що два роки, а не чотири. Проте така пропозиція потребує ретельного аналізу та досліджень.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.