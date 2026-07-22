Перший матч 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи Динамо – ПАОК відбудеться 23 липня на стадіоні Арена Люблін в однойменному польському місті.

Початок матчу – 20:00 за київським часом.

Матч Динамо – ПАОК, де дивитися та хто покаже матч біло-синіх у Лізі Європи, розповідають Факти ICTV.

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Динамо – ПАОК: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Динамо – ПАОК у прямому ефірі на телеканалі 2+2.

Перегляд матчу доступний у цифровій мережі Т2, а також на OTT-платформах (Megogo, Київстар ТБ, Sweet TV).

На матчі Динамо – ПАОК працюватиме данська бригада арбітрів, яку очолить 38-річний Санді Путрос.

Йому асистуватимуть Деніз Юрдакул та Есад Деронджич. Резервним арбітром призначено Айдіна Услу.

За VAR відповідатиме Йонас Хансен, якому допомагатиме Міхаель Тикгаард.

На попередній стадії Динамо зустрічалося з румунським клубом Університатя Клуж. Обидва матчі завершилися нульовою нічиєю, а путівку до наступного раунду підопічні Ігоря Костюка вибороли у серії пенальті.

ПАОК стартує у кваліфікації з другого раунду. Матч-відповідь відбудеться у четвер, 30 липня, у Греції.

Переможець цієї пари в наступному раунді кваліфікації Ліги Європи зіграє з переможцем матчу Гаммарбю (Швеція) – Андерлехт (Бельгія).

Команда, що програє, продовжить виступи у відборі Ліги конференцій, де зустрінеться з командою, що програла у парі Карабах (Азербайджан) – ЦСКА Софія (Болгарія).

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