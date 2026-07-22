Угорщина вдруге заблокувала затвердження двох кластерів для України та Молдови – ЗМІ
- Угорщина вдруге заблокувала просування переговорних кластерів України та Молдови в ЄС.
- Робоча група Ради ЄС з питань розширення не змогла затвердити результати щодо кластерів №2 та №3 через позицію Угорщини.
- Наступну спробу розгляду питання запланували на 1 вересня.
Угорщина відмовилася затвердити результати скринінгу переговорних кластерів №2 та №3 для України й Молдови під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA), яке відбулося у середу, 22 липня.
Про це пише Європейська правда з посиланням на джерела.
Угорщина заблокувала відкриття нових кластерів ЄС для України
Друга спроба переконати Угорщину погодити результати скринінгу 2-го та 3-го кластерів для України й Молдови 22 липня завершилася безрезультатно. Третя спроба запланована на 1 вересня.
– Сьогодні COELA вдруге не змогла затвердити результати скринінгу кластерів №2 та №3 для України та Молдови через небажання Угорщини. Питання відкладене до вересня, – заявив один зі співрозмовників.
Під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення 17 липня Угорщина відмовилася розпочати процес відкриття переговорних кластерів №2 та №3 для України, однак погодилася щодо кластера №3 для Молдови.
Такий варіант не отримав підтримки більшості країн ЄС, жодного рішення ухвалити не вдалося.
Нагадаємо, 14 липня у Брюсселі для України відкрили 6-й переговорний кластер Зовнішні відносини.
Тодішній віцепрем’єр з питань євроінтеграції Тарас Качка запевнив, що відкриття решти чотирьох кластерів не відкладають на “після літа”.
Раніше Угорщина блокувала відкриття для України кластерів 2-6 на технічному рівні, однак досить швидко погодилася зняти вето з кластера 6.