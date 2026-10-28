Правнук італійського диктатора Беніто Муссоліні 23-річний футболіст Романо Флоріані Муссоліні відзначився дебютним голом в Серії А.

Муссоліні, який виступає на позиції півзахисника, забив у матчі дев’ятого туру чемпіонату Італії проти Сассуоло.

Дебютний гол Муссоліні в Серії А

Романо Флоріані вийшов у стартовому складі Лаціо на виїзний матч проти Сассуоло. Орли відкрили рахунок вже на другій хвилині матчу, а до 13-ї хвилини у матчі рахунок вже був 2:1 на користь Лаціо.

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На 16-й хвилині гості забили третій гол у ворота Сассуоло. Півзахисник Кеннет Тейлор прострілив в карний майданчик, де Муссоліні переправив м’яча в сітку воріт.

Для 23-річного футболіста це став дебютний гол у складі Лаціо та перший у Серії А. Досі він забивав лише за юнацьку команду Лаціо, а також за команду Юве Стабія.

Сассуоло – Лаціо: відеоогляд матчу

У підсумку Лаціо здобув розгромну перемогу з рахунком 6:2. Це дозволило орлам вийти на проміжне перше місце у турнірній таблиці Серії А. Другий Інтер, який має 23 очки, свій матч дев’ятого туру проти Венеції зіграє 28 жовтня.

Наступний матч Лаціо проведе проти Кальярі в чемпіонаті Італії в неділю, 1 листопада.

Нагадаємо, правнук Муссоліні дебютував у Серії А за Лаціо в серпні. Це сталося на стадіоні Ренато Далл’Ара у Болоньї, який сто років тому у 1926 році де-факто відкривав Беніто Муссоліні. Диктатор взяв участь в урочистостях, пов’язаних із будівництвом та відкриттям арени.

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