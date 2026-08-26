23-річний захисник Романо Флоріані Муссоліні вперше зіграв за основну команду римського Лаціо у матчі Серії А проти Болоньї. Він є правнуком італійського диктатора Беніто Муссоліні.

Про це повідомляє BBC.

Правнук Муссоліні дебютував за Лаціо у Серії А

Романо Флоріані Муссоліні є вихованцем академії Лаціо, але попередні роки виступав в оренді за інші клуби, зокрема Кремонезе, Пескару та Юве Стабію.

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У матчі проти Болоньї він вийшов на поле на 19-й хвилині, замінивши Адама Марушіча, який отримав травму. Під час гри Муссоліні отримав жовту картку.

Сама гра завершилася виїзною перемогою Лаціо з рахунком 1:0 завдяки голу Давіде Фраттезі.

Романо Флоріані Муссоліні є правнуком Беніто Муссоліні, який очолював фашистський режим в Італії у 1922-1943 роках.

Дебют Романо за Лаціо збігся з історичним фактом. Сто років тому у 1926 році Беніто Муссоліні брав участь в урочистостях, пов’язаних із будівництвом та відкриттям стадіону Ренато Далл’Ара у Болоньї. Він приїхав на коні і заклав перший камінь арени.

Сам футболіст, щоб уникнути асоціацій зі своїм прадідом на полі грає без прізвища на футболці, використовуючи лише ім’я Романо.

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