23-річний захисник Романо Флоріані Муссоліні вперше зіграв за основну команду римського Лаціо у матчі Серії А проти Болоньї. Він є правнуком італійського диктатора Беніто Муссоліні.

Про це повідомляє BBC.

Правнук Муссоліні дебютував за Лаціо у Серії А

Романо Флоріані Муссоліні є вихованцем академії Лаціо, але попередні роки виступав в оренді за інші клуби, зокрема Кремонезе, Пескару та Юве Стабію.

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У матчі проти Болоньї він вийшов на поле на 19-й хвилині, замінивши Адама Марушіча, який отримав травму. Під час гри Муссоліні отримав жовту картку.

Сама гра завершилася виїзною перемогою Лаціо з рахунком 1:0 завдяки голу Давіде Фраттезі.

Романо Флоріані Муссоліні є правнуком Беніто Муссоліні, який очолював фашистський режим в Італії у 1922-1943 роках.

Дебют Романо за Лаціо збігся з історичним фактом. Сто років тому у 1926 році Беніто Муссоліні брав участь в урочистостях, пов’язаних із будівництвом та відкриттям стадіону Ренато Далл’Ара у Болоньї. Він приїхав на коні і заклав перший камінь арени.

Serie A’nın çiçeği burnundaki sağ beklerinden (aşırı sağ bek esprisi yapmayalım artık lütfen) Romano Floriani Mussolini, Lazio formasıyla ilk defa bir resmi maça çıktı. Hem de nerede? Büyük dedesinin 1926’da açtığı statta… Ozamanın Littoriale’si, günümüzün Renato… pic.twitter.com/TRqgaipSzg — calciolog (@calciolog_tr) August 24, 2026

Сам футболіст, щоб уникнути асоціацій зі своїм прадідом на полі грає без прізвища на футболці, використовуючи лише ім’я Романо.

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