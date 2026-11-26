Футболіст збірної України та французького ПСЖ Ілля Забарний вперше в кар’єрі відзначився голом в матчі Ліги чемпіонів.

Це сталося у п’ятому турі основного етапу турніру проти італійської Роми.

Забарний забив у матчі ПСЖ – Рома

24-річний українець відзначився голом на 31-й хвилині. Підопічні Луїса Енріке заробили право на кутовий, який виконував півзахисник Сенні Маюлу.

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Після навісу в карний майданчик Забарний головою переправив м’яч в сітку воріт.

Гол Іллі дозволив ПСЖ зрівняти, адже Рома повела у рахунку вже на п’ятій після голу Маріо Ермосо.

У другому таймі команди обмінялися голами з пенальті: на 62-й хвилині удар з 11-ї позначки реалізував форвард ПСЖ Усман Дембеле, а на 78-й – нападник Роми Доніелл Мален.

У підсумку матч завершився нічийним рахунком 2:2.

Відеоогляд матчу ПСЖ – Рома

Зазначимо, що Забарний втретє у поточному розіграші Ліги чемпіонів вийшов на поле у стартовому складі ПСЖ.

Крім того, гол у ворота Роми став третім для Забарного у поточному сезоні. Раніше він забивав не більше одного голу за сезон.бЗагалом для Іллі це вже четвертий забитий м’яч у футболці ПСЖ.

Після п’яти турів основного етапу Ліги чемпіонів ПСЖ набрав 13 очок та йде на другому місці, поступаючись лише Реал Мадрид (15).

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