Українська тенісистка Даяна Ястремська здобула другу перемогу на турнірі WTA 500 у Брисбені.

Суперницею українки була фіналістка US Open-2021, канадка Лейла Фернандес, яку вона обіграла у двох сетах із рахунком 6:1, 6:2.

Ястремська – Фернандес: як минув матч у Брисбені

Тенісистки провели на корті 1 годину та 2 хвилини, за які Ястремська зробила один ейс та відіграла три з трьох брейкпойнтів.

У першому сеті Даяна повела з брейком 3:0, але Фернандес вдалося виграти четвертий гейм. Після цього три наступні були за Ястремською, яка повела за партіями.

Другий сет розпочався за іншим сценарієм. За рахунку 2:2 Ястремська взяла подачу опонентки, після чого виграла наступні три гейми та закрила матч.

Ястремська – Фернандес: відеоогляд матчу

Наступною суперницею Ястремською стане четверта сіяна, американка Джессіка Пегула, яка посідає шосте місце в рейтингу WTA.

У 2022 році у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг Даяна вже перемагала Пегулу у двох сетах.