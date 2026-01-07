Ястремська розгромила Фернандес та вийшла у третє коло турніру у Брисбені
- Даяна Ястремська обіграла Лейлу Фернандес у двох сетах, пробувши на корті годину.
- У наступному колі українка зіграє проти четвертої сіяної Джессіки Пегули, яка входить до шістки рейтингу WTA.
Українська тенісистка Даяна Ястремська здобула другу перемогу на турнірі WTA 500 у Брисбені.
Суперницею українки була фіналістка US Open-2021, канадка Лейла Фернандес, яку вона обіграла у двох сетах із рахунком 6:1, 6:2.
Ястремська – Фернандес: як минув матч у Брисбені
Тенісистки провели на корті 1 годину та 2 хвилини, за які Ястремська зробила один ейс та відіграла три з трьох брейкпойнтів.
У першому сеті Даяна повела з брейком 3:0, але Фернандес вдалося виграти четвертий гейм. Після цього три наступні були за Ястремською, яка повела за партіями.
Другий сет розпочався за іншим сценарієм. За рахунку 2:2 Ястремська взяла подачу опонентки, після чого виграла наступні три гейми та закрила матч.
Ястремська – Фернандес: відеоогляд матчу
Наступною суперницею Ястремською стане четверта сіяна, американка Джессіка Пегула, яка посідає шосте місце в рейтингу WTA.
У 2022 році у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг Даяна вже перемагала Пегулу у двох сетах.