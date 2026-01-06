Світоліна обіграла ексросіянку Грачову на старті турніру в Новій Зеландії
- Еліна Світоліна обіграла Варвару Грачову у двох сетах за 1 годину 17 хвилин.
- Українка виграла п’ять геймів поспіль у другому сеті та впевнено закрила матч.
Перша ракетка України Еліна Світоліна з перемоги стартувала в одиночному розряді на турнірі WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія).
У першому колі у двох сетах вона здолала ексросіянку, а нині представницю Франції Варвару Грачову з рахунком 6:3, 6:1.
Світоліна – Грачова: як минув матч
Тенісистки провели на корті 1 годину та 17 хвилин, за які Еліна двічі подала навиліт та припустилася двох подвійних помилок.
На старті першого сету суперниці обмінялися брейками. У восьмому геймі Еліна зробила ще один брейк, після чого з другої спроби реалізувала сетпойнт.
Друга партія почалася за схожого сценарію – обміну брейками, але за рахунку 1:1 Світоліна взяла п’ять геймів поспіль та закрила матч.
У другому колі Світоліна зіграє проти британки Кеті Бултер, яка у стартовому колі обіграла іншу українку Юлію Стародубцеву у двох сетах (3:6, 3:6).
Напередодні Світоліна зачохлила ракетку в парному турнірі в Окленді, де вона виступала у дуеті з Вінус Вільямс.