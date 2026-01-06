Перша ракетка України Еліна Світоліна з перемоги стартувала в одиночному розряді на турнірі WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія).

У першому колі у двох сетах вона здолала ексросіянку, а нині представницю Франції Варвару Грачову з рахунком 6:3, 6:1.

Світоліна – Грачова: як минув матч

Тенісистки провели на корті 1 годину та 17 хвилин, за які Еліна двічі подала навиліт та припустилася двох подвійних помилок.

На старті першого сету суперниці обмінялися брейками. У восьмому геймі Еліна зробила ще один брейк, після чого з другої спроби реалізувала сетпойнт.

Друга партія почалася за схожого сценарію – обміну брейками, але за рахунку 1:1 Світоліна взяла п’ять геймів поспіль та закрила матч.

У другому колі Світоліна зіграє проти британки Кеті Бултер, яка у стартовому колі обіграла іншу українку Юлію Стародубцеву у двох сетах (3:6, 3:6).

Напередодні Світоліна зачохлила ракетку в парному турнірі в Окленді, де вона виступала у дуеті з Вінус Вільямс.