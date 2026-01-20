Українські тенісистки Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна завершили виступи у першому колі тенісного турніру серії Grand Slam – Australian Open-2026.

Олійникова програла чинній чемпіонці турніру Медісон Кіз, а Калініна китаянці Сінь Ю Ван.

Олійникова і Калініна вибули з AO-2026

Олександра Олійникова розпочала матч проти Кіз із ривка 4:0, але американці вдалося перехопити лідерство, вигравши п’ять геймів поспіль.

За рахунку 6:5 Олександра подавала, але Кіз оформила брейк та перевела гру на тайбрейк, який виграла з рахунком 8:6.

Друга партія пройшла за ініціативи американки, яка розгромила українку з рахунком 6:1.

Ангеліні Калініній після трьох перемог у кваліфікації не вдалося продовжити успішну серію в основі. Українка у двох партіях програла китаянці Сінь Ю Ван з рахунком 3:6, 3:6.

У першій партії за рахунку 3:3 Калініна віддала дві свої подачі суперниці, що дозволило їй закрити сет. У другій партії Ангеліна повела у рахунку з брейком 3:1, але китаянці вдалося виграти п’ять наступних геймів.

Для Ангеліни це третій сезон поспіль, коли їй не вдається подолати перший раунд Australian Open.

Відтак з Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу вже вибули п’ять українських тенісисток. Виступи після першого кола продовжує лише перша ракетка України Еліна Світоліна.

