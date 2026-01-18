Українська тенісистка Еліна Світоліна успішно розпочала виступи в основній сітці Australian Open-2026.

Світоліна на Australian Open-2026

У матчі першого кола перша ракетка України у двох сетах обіграла представницю Іспанії Крістіну Буксу та вийшла до наступного раунду турніру.

Поєдинок складався для Світоліної не без труднощів. У першій партії українка поступалася 1:3, однак зуміла зробити брейк і зрівняти рахунок — 3:3.

Після ще одного виграного гейму Буксою на своїй подачі Світоліна здійснила вирішальний ривок і завершила сет на свою користь — 6:4.

Другий сет пройшов за повної переваги української тенісистки. Світоліна реалізувала два брейки на старті та швидко повела 4:0. Дозволивши суперниці взяти лише один гейм, Еліна впевнено довела матч до перемоги — 6:1.

Australian Open-2026: перше коло

Еліна Світоліна (Україна, 12) — Крістіна Букса (Іспанія) 6:4, 6:1.

Ця перемога продовжила вдалу серію Світоліної після титулу на турнірі WTA 250 в Окленді — від початку сезону-2026 вона виграла шість матчів поспіль.

Для українки це вже 12-й вихід у друге коло Australian Open, тоді як минулого року вона дісталася чвертьфіналу змагань.

Наступною суперницею Еліни стане переможниця пари Лінда Клімовічова — Франческа Джонс.

– Мені дуже подобається атмосфера. Я вважаю, що це найбільш розслаблений “мейджор” з усіх: хороші вайби, багато енергії від глядачів. Навіть на кваліфікації повні трибуни і чудова атмосфера. Звичайно, для гравців це дуже приємно — виходити на корт у такій атмосфері та показувати свій найкращий теніс, – цитує тенісистку BTU.

Водночас старт Australian Open-2026 виявився невдалим для ще двох українок.

Даяна Ястремська поступилася Єлєні Габріелі Русе у двох сетах, а Марта Костюк програла Ельзі Жакемо у матчі з трьома тайбрейками.

