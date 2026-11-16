Перший місяць календарної зими в Україні не обов’язково принесе стійкі морози та снігопади. За попередніми оцінками синоптиків та кліматологів, грудень 2026 року імовірніше буде теплішим за кліматичну норму.

Якою буде погода у грудні 2026 року, чи варто очікувати снігу та наскільки сильними можуть бути морози, розповідаємо далі.

Якою буде погода у грудні 2026 року

За попередніми розрахунками, цієї зими в Україні переважатиме температура повітря на 1–2°C вище кліматичної норми. Про це повідомила начальниця відділу комунікації з медіа Українського гідрометцентру Наталія Птуха під час брифінгу в Укрінформ.

Зараз дивляться

За її словами, подібний сценарій розглядають не лише українські фахівці, а й міжнародна гідрометеорологічна спільнота. Основною причиною очікуваного потепління стане переважання західного перенесення повітряних мас. Тобто до України частіше надходитиме повітря з Атлантики, яке зазвичай приносить м’якші погодні умови.

Схожої думки дотримується завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух. В інтерв’ю Українській правді вона розповіла, що більшість погодних моделей також вказують на те, що зима 2026–2027 років буде теплішою за норму на 1–2°C.

Однак ці показники стосуються середньої температури за весь зимовий сезон. Тому грудень може чергувати відлиги з короткочасними морозами.

Чи будуть морози у грудні

Попри загальну тенденцію до теплішої погоди, повністю виключати похолодання не варто.

Наталія Птуха пояснила, що географічне розташування України створює умови для проникнення холодного арктичного повітря. Такі процеси відбуваються практично щозими. За попередніми оцінками, цього сезону холодні періоди можуть бути коротшими, але морозні значення температури все одно можливі.

Віра Балабух також застерігає від надто оптимістичних очікувань. За її словами, навіть за загалом теплої зими температура під час арктичних вторгнень може опускатися до -10°C. У північних, північно-східних і східних областях, а також у Карпатах можливі нічні морози до -20°C і нижче.

Проте кліматологиня наголошує, що зараз немає підстав вважати такі сильні похолодання основним сценарієм. Їхня ймовірність залежить від подальших змін атмосферної циркуляції.

Чи випаде сніг у грудні 2026 року

Очікуване надходження вологого повітря з Атлантики та можливе чергування відлиг із похолоданнями створюють умови для різних погодних сценаріїв. У періоди зниження температури опади можуть випадати у вигляді снігу, а під час потепління у вигляді дощу або мокрого снігу.

Тому розраховувати на постійний сніговий покрив протягом усього грудня поки не варто. Навіть якщо місяць загалом виявиться теплішим за норму, це не виключає окремих снігопадів і ожеледиці.

Чи вплине Ель-Ніньйо на погоду в грудні

Серед чинників, які враховують під час складання прогнозів погоди на грудень 2026 та на зиму загалом, є природне явище Ель-Ніньйо. Воно пов’язане з підвищенням температури води у тропічній частині Тихого океану.

За прогнозом Всесвітньої метеорологічної організації, з листопада 2026 та до січня 2027 року температура поверхні води в цьому регіоні може перевищувати кліматичну норму на 3,8°C.

Як пояснила Віра Балабух, Ель-Ніньйо здатне впливати на атмосферну циркуляцію та рух повітряних мас над різними частинами планети. Для України цей вплив опосередкований, адже він може змінювати умови над Атлантикою та Європою, а отже, впливати на те, яке повітря надходитиме на нашу територію.

Кліматологиня зауважує, що не можна стверджувати, ніби Ель-Ніньйо обов’язково принесе Україні теплу зиму або сильні морози. Очікується, що наприкінці грудня явище досягне піку, але його вплив на атмосферні процеси не означає однакової погоди протягом усього сезону.

Отже, попередні прогнози вказують на ймовірність теплого грудня, однак остаточний характер погоди залежатиме від руху повітряних мас. Відлиги можуть змінюватися морозами, а тепла погода не виключає снігу та ожеледиці.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.