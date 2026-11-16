Під час вимкнення електроенергії газовий котел може припинити роботу, навіть якщо газопостачання не переривається. Це пов’язано з тим, що для запуску та роботи більшості сучасних моделей потрібне живлення від електромережі.

Факти ICTV дізнавалися, що потрібно для роботи газового котла без світла.

Як запустити газовий котел без світла

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України радить заздалегідь подбати про альтернативні джерела електроенергії.

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Є кілька способів, як зробити, щоб газовий котел працював без світла. Однак обирати резервне джерело живлення потрібно з урахуванням особливостей самого обладнання.

Сучасний газовий котел — це не лише пальник для нагрівання води. Він має електронну плату керування, циркуляційний насос, реле та датчики, які контролюють роботу системи й відповідають за її безпеку. Усі ці компоненти залежать від електроживлення.

Тому важливо враховувати не тільки потужність резервного джерела, а й характеристики струму. Зокрема, для багатьох моделей котлів потрібна чиста синусоїда — форма вихідної напруги, близька до тієї, яку забезпечує звичайна електромережа. Якщо ця вимога не дотримана, котел може працювати некоректно або взагалі не запускатися.

Один із найпростіших способів забезпечити роботу газового котла під час відключень світла — придбати спеціалізоване ДБЖ для котла. Воно автоматично перемикає живлення на акумулятор, щойно зникає напруга в електромережі. Після відновлення електропостачання пристрій повертається до роботи від мережі та заряджає батарею.

Але звичайний комп’ютерний безперебійник для цього не підходить. Такі пристрої зазвичай мають модифіковану синусоїду, яка може порушувати роботу циркуляційного насоса та електроніки котла.

Тому під час вибору потрібно звертати увагу на ДБЖ з правильною, або чистою, синусоїдою на виході. Також бажано, щоб прилад мав можливість підключення зовнішнього акумулятора. Це дасть змогу підібрати ємність батареї відповідно до тривалості відключень.

Як запустити газовий котел, коли нема світла

Ще один варіант — інвертор, який перетворює постійний струм від акумулятора на змінний, необхідний для роботи газового котла.

Якщо інвертор використовуватиметься лише для опалювального обладнання, можна розглядати моделі інверторів потужністю 300–500 Вт. Середнє споживання газових котлів становить 150–200 Вт, а додаткові циркуляційні насоси потребують ще 40–110 Вт.

Інвертор повинен видавати чисту синусоїду та бути сумісним з акумулятором. Якщо планується підключати до нього не лише котел, а й інші побутові прилади, їхню потужність також потрібно врахувати.

Що потрібно газовому котлу під час відключень світла

Тривалість роботи опалення без електрики залежить від ємності акумулятора та споживання котла. Що більша ємність батареї, то довше система зможе працювати автономно.

Фахівці виробника електротехнічного обладнання SVEN не радять використовувати звичайні автомобільні акумулятори для безперебійного живлення котла.

Вони не розраховані на часті цикли глибокого розряджання, через що швидше втрачають ємність. До того ж такі батареї можуть виділяти водень, що небезпечно в закритих житлових приміщеннях.

Натомість компанія рекомендує звернути увагу на акумулятори технологій AGM або GEL. Їх можна використовувати в системах резервного живлення за умови сумісності з ДБЖ або інвертором.

Під час вибору також потрібно враховувати напругу акумулятора, допустиму глибину розряджання та можливості зарядного пристрою.

Чи можна використовувати зарядну станцію для газового котла

Ще один варіант резервного живлення — портативна зарядна станція. Вона накопичує електроенергію та дає змогу підключати побутові прилади під час відключень світла.

Від неї можна живити й газовий котел, якщо характеристики пристрою відповідають вимогам опалювального обладнання.

Під час вибору станції варто звернути увагу на кілька параметрів:

Насамперед вона повинна мати вихід із чистою синусоїдою, напругою 230 В і частотою 50 Гц.

Також необхідно врахувати номінальну та пікову потужність, адже під час запуску циркуляційний насос може створювати додаткове навантаження.

Ємність акумулятора визначає тривалість автономної роботи. Що більше електроенергії споживає котел та підключені до нього насоси, то швидше розряджатиметься станція.

Тому перед покупкою потрібно перевірити споживання обладнання за паспортом і розрахувати, на скільки годин резервного живлення розраховує власник.

Якщо станція має режим EPS або UPS, вона може автоматично переходити на акумуляторне живлення після зникнення напруги в мережі. Однак важливо перевірити час такого перемикання та сумісність пристрою з конкретним котлом.

Навіть за відповідних технічних характеристик робота котла залежить від особливостей електропідключення. Деякі моделі потребують правильної конфігурації фази, нейтралі та заземлення.

Тому перед використанням зарядної станції потрібно звіритися з інструкцією до котла та доручити підключення кваліфікованому електрику.

Отже, щоб газовий котел працював під час відключень світла, можна встановити спеціалізований ДБЖ із зовнішньою батареєю або систему на основі інвертора й акумулятора.

У будь-якому разі обладнання має відповідати характеристикам конкретного котла. Саме від цього залежить, чи вдасться забезпечити стабільну роботу опалення без електроенергії.

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