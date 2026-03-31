Великий сімейний автомобіль у щоденному ритмі має поєднувати місткість, передбачувану керованість і сучасні системи підтримки водія.

Власник очікує достатній запас потужності для траси, економність у місті та можливість гнучко змінювати конфігурацію салону.

Саме таким вимогам відповідає Volvo XC90, який доступний у версіях з м’якою гібридною системою та заряджуваним plug-in гібридом. Обидва варіанти мають повний привод AWD, що підвищує стабільність за різних погодних умов.

Організація простору для сім’ї та подорожей

XC90 розрахований на сім пасажирів із трирядним компонуванням сидінь.

Другий ряд можна зсувати вперед для доступу до третього, а кожне сидіння складається окремо. Такий підхід дає змогу комбінувати перевезення людей та багажу без складних маніпуляцій.

Основні параметри простору:

об’єм багажника 298 л із піднятим третім рядом;

977 л при складеному третьому ряді;

до 1 941 л за складених усіх сидінь;

ширина між колісними арками 1 130 мм;

кліренс 216 мм для впевненого руху різними дорогами.

Електропривод дверей багажника активується кнопкою або жестом під бампером. Рівна підлога полегшує завантаження габаритних речей. Максимальна маса причепа становить 2 400 кг, що розширює можливості для активного відпочинку.

Комфорт у щоденних маршрутах

У версії T8 Plug-in Hybrid система поєднує бензиновий двигун і електромотор із сумарною потужністю 455 к.с.

Місткість акумулятора 19 кВт/год забезпечує до 70 км руху на електротязі. У місті це дозволяє скоротити витрати пального до 1,3 л/100 км у комбінованому циклі.

Версія B5 Mild Hybrid має потужність 250 к.с. та витрату 8,5–9,2 л/100 км.

Для комфорту передбачено такі рішення:

чотиризонний клімат-контроль із датчиком вологості;

очищувач повітря з дистанційним запуском;

вентиляція та підігрів сидінь;

проєкційний дисплей на лобовому склі;

пневматична підвіска з електронним керуванням.

Підвіска адаптується до дорожнього покриття та вирівнює кузов під час завантаження. Шумоізоляція зменшує вплив зовнішніх шумів на трасі. Система підтримки мікроклімату дозволяє підготувати салон до поїздки заздалегідь.

Технології безпеки та допомоги водієві

XC90 оснащений цифровою панеллю приладів 12,3 дюйма та центральним дисплеєм 11,2 дюйма. Інтегровані служби Google забезпечують навігацію та голосове керування. Додаток Volvo Cars дозволяє дистанційно контролювати стан автомобіля.

Ключові системи безпеки:

BLIS із функцією контролю поперечного руху;

Adaptive Cruise Control для підтримання дистанції;

Lane Keeping Aid і Lane Departure Warning;

камера кругового огляду 360°;

система запобігання зіткненням з автоматичним гальмуванням;

Intelligent Speed Assist для контролю швидкості.

Matrix LED фари адаптують світловий пучок до дорожньої ситуації. Система допомоги під час руху заднім ходом може автоматично зупинити автомобіль при появі перешкоди.

Volvo XC90 у повсякденному використанні демонструє поєднання простору, технологічності та адаптивності до різних сценаріїв.

Він підходить для великої родини, далеких подорожей і щоденної міської експлуатації. Гнучке компонування салону та сучасні системи підтримки формують стабільний рівень комфорту протягом усього року.

