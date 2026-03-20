Сьогодні, 20 березня, в Україні стартувала програма кешбеку на пальне. Українці тепер можуть отримати часткову компенсацію, витративши кошти на бензин, дизель або автогаз. Про запуск програми повідомили у Мінекономіки.

Кешбек на пальне: як отримати

Кешбек на пальне діє через вже існуючу інфраструктуру Національного кешбеку. Для тих, хто вже користується програмою, нічого додатково робити не потрібно, адже кошти нараховуються автоматично після оплати карткою на АЗС, які беруть участь у програмі.

Як отримати кешбек на паливо новим учасникам:

Відкрити картку в одному з банків-партнерів. Обрати цю картку для виплат у застосунку Дія. Оплачувати пальне на АЗС, які підключені до програми

Накопичені кошти автоматично відображаються у застосунку Дія в відповідному розділі. Це дозволяє користувачам завжди відстежувати нарахування та планувати використання кешбеку.

Програма Національний кешбек на паливо діятиме до 1 травня 2026 року. Вона не потребує додаткового фінансування з держбюджету, адже кошти на виплати передбачені в межах існуючих ресурсів. Завдяки цьому українці отримують зручний і технологічний інструмент економії без зайвих бюрократичних процедур.

Як працює кешбек на пальне та скільки грошей можна отримати

Компенсація залежить від типу пального:

за дизель повертають 15% від вартості,

за бензин — 10%,

а за автогаз — 5%.

У грошовому еквіваленті це дозволяє економити приблизно від 2 до 11 гривень на літрі.

Для одного користувача максимальна сума виплат на пальне становить 1 000 гривень на місяць. При цьому загальний ліміт у межах Національного кешбеку залишається незмінним — до 3 000 гривень щомісяця.

На що можна витратити кешбек

Отримані кошти мають цільове призначення і не видаються готівкою. Їх можна витратити на:

оплату комунальних послуг,

придбання продуктів українського виробництва,

ліки та медичні товари,

книжки,

поштові послуги,

благодійні внески на підтримку ЗСУ

За словами прем’єрки Юлії Свириденко, запуск паливного кешбеку — це оперативна відповідь на високі ціни на нафту та паливо у світі. Використання вже працюючої системи Національного кешбеку дозволяє швидко та без зайвих витрат надати підтримку тисячам українців.

Програма спрямована на те, щоб кожен, хто користується автомобілем, відчув реальну економію та отримав доступ до часткової компенсації витрат на пальне.

Ба більше, програму реалізовано так, що користувачі можуть витрачати кошти на важливі категорії, включно з оплатою комунальних послуг, ліками, продуктами та благодійністю.

Джерело : Урядовий портал

Пов'язані теми:

