Большой семейный автомобиль в ежедневном ритме должен совмещать вместительность, предсказуемую управляемость и современные системы поддержки водителя.

Владелец ожидает достаточный запас мощности для трассы, экономность в городе и возможность гибко изменять конфигурацию салона.

Именно таким требованиям отвечает Volvo XC90, доступный в версиях с мягкой гибридной системой и заряжаемым plug-in гибридом. Оба варианта имеют полный привод AWD, что повышает стабильность при разных погодных условиях.

Организация пространства для семьи и путешествий

XC90 рассчитан на семь пассажиров с трехрядной компоновкой сидений.

Второй ряд можно сдвигать вперед для доступа к третьему, а каждое сиденье складывается отдельно. Такой подход позволяет комбинировать перевозки людей и багажа без сложных манипуляций.

Основные параметры пространства:

  • объем багажника 298 л с поднятым третьим рядом;
  • 977 л при сложенном третьем ряду;
  • до 1 941 л при сложенных всех сиденьях;
  • ширина между колесными арками 1130 мм;
  • клиренс 216 мм для уверенного движения по разным дорогам.
Вольво реклама

Электропривод двери багажника активируется кнопкой или жестом под бампером. Ровный пол облегчает загрузку габаритных вещей. Максимальная масса прицепа составляет 2400 кг, что расширяет возможности для активного отдыха.

Комфорт в ежедневных маршрутах

В версии T8 Plug-in Hybrid система совмещает бензиновый двигатель и электромотор с суммарной мощностью 455 л.с.

Емкость аккумулятора 19 кВт/ч обеспечивает до 70 км движения на электротяге. В городе это позволяет сократить расход топлива до 1,3 л/100 км в комбинированном цикле.

Версия B5 Mild Hybrid имеет мощность 250 л. и расход 8,5-9,2 л/100 км.

Для комфорта предусмотрены следующие решения:

  • четырехзонный климат-контроль с датчиком влажности;
  • воздухоочиститель с дистанционным запуском;
  • вентиляция и подогрев сидений;
  • проекционный дисплей на лобовом стекле;
  • пневматическая подвеска с электронным управлением.

Подвеска адаптируется к дорожному покрытию и выравнивает кузов при загрузке. Шумоизоляция уменьшает влияние наружных шумов на трассе. Система поддержки микроклимата позволяет подготовить салон к поездке заранее.

Вольво реклама

Технологии безопасности и помощи водителю

XC90 оснащен цифровой приборной панелью 12,3 дюйма и центральным дисплеем 11,2 дюйма. Интегрированные службы Google обеспечивают навигацию и голосовое управление. Приложение Volvo Cars позволяет дистанционно контролировать состояние автомобиля.

Ключевые системы безопасности:

  • BLIS с функцией контроля поперечного движения;
  • Adaptive Cruise Control для поддержания дистанции;
  • Lane Keeping Aid и Lane Departure Warning;
  • камера кругового обзора 360°;
  • система предотвращения столкновений с автоматическим торможением;
  • Intelligent Speed ​​Assist для контроля скорости.

Matrix LED фары адаптируют световой пучок к дорожной ситуации. Система помощи при движении задним ходом может автоматически остановить автомобиль при появлении помехи.

Volvo XC90 в повседневном использовании демонстрирует сочетание пространства, технологичности и адаптивности к разным сценариям.

Он подходит для большой семьи, дальних путешествий и ежедневной городской эксплуатации. Гибкая компоновка салона и современные системы поддержки формируют стабильный уровень комфорта в течение всего года.

