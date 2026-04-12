Помер тато Аліни Шаманської: що відомо

Напередодні Великодня помер тато Аліни Шаманської – Ігор Анатолійович. Про болісну та тяжку втрату блогерка поділилась в Instagram.

– Як мені шкода, пап, що я більше ніколи в житті не почую по той бік телефону: “О, моя найпрекрасніша королева! Краса очей моїх! У мене все краще всіх!”… Я дуже тебе люблю! Ти тепер в мені – назавжди! Я не прощаюся! Ми з тобою на зв’язку – в моїй пам’яті та думках! Нехай всі знають, що ти найкращий папа для своїх трьох дітей! Таких як ти немає! Я тебе люблю! – поділилась вона.

Також у сторіс Аліна Шаманська розповіла, що відтепер вона залишилась сиротою і намагається триматися заради сина. Як відомо, у 2020 році у дівчини не стало мами – вона померла від раку.

Зараз дивляться

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Аліна Шаманська (@shamankaa)

До речі, нещодавно помер соліст Національної опери України, заслужений артист і педагог Павло Приймак. Відомо, що 17 квітня він мав брати участь у постановці Фауст.

Фото: Аліна Шаманська/Instagram

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.