Відтепер я сирота: помер тато Аліни Шаманської
- Напередодні Великодня не стало тата Аліни Шаманської – Ігоря Анатолійовича.
- Сама українська ведуча зізналась, що це для неї справді болісна та тяжка втрата.
- Вона зауважила, що відтепер залишилась сиротою, оскільки раніше, у 2020 році, втратила маму.
В української блогерки та ведучої Аліни Шаманської не стало тата.
Помер тато Аліни Шаманської: що відомо
Напередодні Великодня помер тато Аліни Шаманської – Ігор Анатолійович. Про болісну та тяжку втрату блогерка поділилась в Instagram.
– Як мені шкода, пап, що я більше ніколи в житті не почую по той бік телефону: “О, моя найпрекрасніша королева! Краса очей моїх! У мене все краще всіх!”… Я дуже тебе люблю! Ти тепер в мені – назавжди! Я не прощаюся! Ми з тобою на зв’язку – в моїй пам’яті та думках! Нехай всі знають, що ти найкращий папа для своїх трьох дітей! Таких як ти немає! Я тебе люблю! – поділилась вона.
Також у сторіс Аліна Шаманська розповіла, що відтепер вона залишилась сиротою і намагається триматися заради сина. Як відомо, у 2020 році у дівчини не стало мами – вона померла від раку.
До речі, нещодавно помер соліст Національної опери України, заслужений артист і педагог Павло Приймак. Відомо, що 17 квітня він мав брати участь у постановці Фауст.
