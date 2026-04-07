Телеведуча Аліна Шаманська вперше відреагувала на публічні заяви колишньої обраниці шоумена Руслана Ханумака Катерини Шевченко, яка раніше поставила крапку у стосунках.

Аліна пояснила, як сприйняла допис Катерини, а також розповіла про переживання, пов’язані із сином.

Реакція Шаманської на заяву Шевченко

За словами Шаманської, вона не спілкувалася з уже колишньою ексчоловіка ні до, ні після її публікації. Розрив Ханумака з Шевченко не викликав у телезірки бажання зловтішатися.

— Мені шкода кожну жінку, яка стикається з моральним насиллям — абсолютно кожну. Я не зловтішаюся, я не радію, тому що там замішали без мого дозволу мою дитину. Тому це все неприємно. Я бажаю їй щиро пережити це все, рухатися далі і хай в неї все буде добре, — прокоментувала Аліна.

Окремо Шаманська розповіла про стан сина Артура. За словами ведучої, вона не одразу розуміла, що саме відбувається, але відчувала зміни у поведінці дитини.

— Коли вони розлучилися, в мене просто очі на лоб полізли від того, що я дізналася, що було за кадром. Тому що Артурчик розслабився і почав мені розповідати, що дійсно було. Для кожної мами це було б дуже боляче, дуже неприємно, але мені дуже не хочеться, щоб мого сина мусолили у пресі, щоб з’являлися його фото в якомусь негативному ключі, тому що він вже дорослий, він розумний, він все розуміє, — зізналася блогерка.

Стрес через переживання за сина сильно вдарив по самій ведучій. Аліна Шаманська поділилася, що саме тоді почала набирати вагу, і майже перестала виходити в люди. Адже весь внутрішній ресурс вона витрачала на відновлення емоційного стану дитини.

Джерело : Люкс ФМ

