Початок осені — ідеальний час для оновлення зачіски та відновлення пасом після гарячого літнього сонця. Проте астрологи наголошують: аби нова стрижка не лише підкреслила вашу красу, а й принесла позитивну енергію, підстригати кінчики чи змінювати стиль варто з урахуванням місячного календаря.

Місячний календар стрижок на вересень 2026 року допоможе визначити сприятливі та несприятливі дні для оновлення зачіски, фарбування та догляду за волоссям.

Коли краще стригти волосся у вересні 2026 року

Якщо ваша головна мета — швидко відростити омріяну довжину, додати зачісці густоти та здорового блиску, найкращим вибором стане зростальний Місяць.

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Натомість період спадного Місяця ідеально підійде тим, хто прагне якомога довше зберегти чітку форму нової стрижки.

Двома найкритичнішими точками місячного циклу залишаються Молодик та Повня. У день Молодика енергетичний ресурс нашого тіла перебуває на мінімумі, тому будь-які маніпуляції з волоссям можуть призвести до його випадіння чи послаблення.

Повня ж, навпаки, приносить потужний енергетичний сплеск, через який будь-які експерименти із зовнішністю стають непередбачуваними. У цей час краще відкласти кардинальні зміни іміджу та обмежитися лише легким доглядом.

Фази Місяця у вересні 2026 року та їхній вплив на волосся

Перед тим, як планувати візит до стиліста, зверніть увагу на рух нічного світила. Саме фаза Місяця визначає, що станеться з вашою зачіскою після зрізання довжини.

Молодик (11 вересня) — найнесприятливіший час для будь-яких стрижок — енергія організму на мінімумі, а волосся після процедури може суттєво послабшати.

Спадний Місяць (з 1 по 10 вересня) — ідеальний період для тих, хто хоче зберегти форму стрижки надовго. Волосся після зрізання ростиме повільніше, але корені зміцніють.

Зростальний Місяць (з 12 по 25 вересня) — найкращий час для тих, хто мріє швидко відростити довге, густе та здорове волосся.

Повня (26 вересня) — день максимального енергетичного сплеску, коли не рекомендується робити кардинальних змін у зовнішності — результат може виявитися непередбачуваним.

Спадний Місяць (з 27 по 30 вересня) — період для зміцнення волосяних цибулин та позбавлення від посічених кінчиків.

Місячний календар стрижок на вересень 2026 року

Найсприятливішими днями для стрижки та кардинальної зміни іміджу у вересні 2026 року будуть 2-4, 8,9, 15-22, 24, 25, 30 числа. Ці дні чудово підходять для кардинальної зміни іміджу, оздоровлювальних процедур та експериментів із фарбуванням.

Нейтральними датами цього місяця будуть 1, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 23, 29 вересня. Ці числа підходять для базового догляду або термінового оновлення зачіски без кардинальних змін.

Найнесприятливішими днями у вересні 2026 року будуть 6, 11, 26-28 числа. В ці дати похід до перукаря краще не планувати. Краще обмежитися домашнім доглядом за волоссям.

Зауважимо, що порадам місячного календаря варто слідувати як орієнтиру, адже офіційна наука не підтверджує вплив фаз Місяця на ріст волосся. Головні орієнтири під час вибору дати візиту до салону — ваші потреби та рекомендації кваліфікованого майстра.

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