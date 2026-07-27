У серпні 2026 року зростальний Місяць припаде на середину та другу половину місяця. За місячним календарем, ця фаза почнеться після молодика і триватиме до повні.

Зростальна фаза традиційно пов’язана з поступовим накопиченням енергії, активнішими діями, новими планами та рухом уперед. У цей період часто радять повертатися до справ, які потребують розвитку, працювати над цілями та обережно запускати нові процеси.

Факти ICTV розповідають, коли буде зростальний Місяць у серпні 2026 року та що можна і не варто робити у ці дні.

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Коли буде зростальний Місяць у серпні 2026 року

У серпні 2026 року молодик настане 12 серпня о 20:37.

Період зростального Місяця триватиме з 13 по 27 серпня. Перша чверть Місяця припаде на 20 серпня о 05:46.

Вже 28 серпня о 07:19 буде повня, тому 27 серпня стане останнім днем зростальної фази.

Цей період вважають придатним для планування, навчання, поступового старту справ, роботи над собою, домашніх питань і рішень, які потребують спокою та послідовності.

Зростальний Місяць у серпні 2026 року – що можна і не можна робити

13 серпня – день спокійного налаштування після молодика. Варто планувати справи, обдумувати майбутні кроки, працювати з думками та не перевантажувати себе. Не бажано починати важливі справи, сваритися, вживати алкоголь, каву чи важку їжу.

14 серпня – сприятливий день для перших дій після періоду планування. Можна починати справи, пов’язані з роботою, навчанням, фінансами, нерухомістю чи побутом. Водночас краще уникати суперечок, роздратування і переїдання.

15 серпня – енергійний день, коли важливо спрямувати сили у корисне русло. Добре займатися спортом, працювати над собою, відмовлятися від шкідливих звичок. Не варто ризикувати з грошима, починати конфлікти чи діяти під впливом емоцій.

16 серпня – день вибору, родинних тем і внутрішнього зосередження. Можна займатися домашніми справами, навчанням, спокійною роботою та відпочинком. Не бажано перевтомлюватися, піддаватися спокусам, сваритися чи ухвалювати рішення у напруженому стані.

17 серпня – день, коли варто уважніше ставитися до інформації та людей поруч. Краще планувати, виконувати рутинні справи, аналізувати оточення і не поспішати з важливими починаннями. Можливі сумніви, втрати або зайва вразливість.

18 серпня – сприятливий день для спілкування, навчання, творчості, досліджень і духовних практик. Добре домовлятися, працювати з інформацією, шукати компроміси та прислухатися до інтуїції. Важливі рішення краще не ухвалювати поспіхом.

19 серпня – день переходу між внутрішніми станами, тому варто бути обережнішими зі словами. Краще уникати грубості, брехні, різких заяв і конфліктів. День підходить для спокійного спілкування, роботи з думками та вже розпочатих справ.

20 серпня – день першої чверті Місяця, пов’язаний з очищенням, оновленням і рухом уперед. Можна починати справи, планувати поїздки, працювати над собою, позбуватися старих помилок. Не варто зловживати алкоголем, переїдати чи втягуватися у суперечки.

21 серпня – непростий день, коли можуть посилюватися тривожність, підозри та емоційне напруження. Краще не починати нових справ, не ухвалювати важливих рішень і не з’ясовувати стосунки. Варто зайнятися спокійною роботою, самоаналізом або тим, що вже було розпочато раніше.

22 серпня – хороший день для родинних справ, довгострокових проєктів, бізнесу і примирення. Можна закладати основу для майбутніх планів, зміцнювати стосунки, працювати над стабільними справами. Не варто сваритися, поспішати чи діяти різко.

23 серпня – один із найенергійніших днів періоду. Добре займатися активною роботою, спортом, оздоровчими практиками, навчанням і поїздками. Пасивність небажана, а накопичену енергію краще спрямувати на корисні справи.

24 серпня – день любові, інтуїції, роздумів і внутрішнього спокою. Варто зменшити навантаження, уникати важкої їжі, алкоголю та різких емоцій. Для бізнесу день складний, тому краще не планувати важливих фінансових чи робочих кроків.

25 серпня – день навчання, переосмислення і корекції попередніх планів. Нові справи краще не починати, натомість можна вносити зміни у роботу, аналізувати минуле, займатися самоорганізацією та спокійною рутиною.

26 серпня – вдалий день для нових справ, активних дій, творчості, бізнесу, грошових операцій і важливих робочих кроків. Водночас варто берегти очі, менше перевантажувати себе інформацією і не зловживати алкоголем.

27 серпня – напружений день перед повнею, коли емоції можуть посилюватися. Краще не починати важливих справ, не ризикувати з грошима, не сваритися і не ухвалювати рішень під впливом імпульсу. День підходить для завершення дрібних справ, прибирання, спокійної роботи та контролю емоцій.

Загалом період зростального Місяця у серпні 2026 року сприятливий для поступового руху вперед, планування, навчання, внутрішніх змін і запуску справ. Водночас у деякі дні краще діяти обережно, не поспішати з рішеннями та уважно стежити за емоційним станом.

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