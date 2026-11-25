Грудень — перехідний зимовий місяць, коли теплолюбна риба остаточно йде в сплячку, а ті види, що зберігають активність, шукають їжу на тлі дефіциту корму у водоймах.

Через це хижаки часто поводяться стабільніше, а планувати поїздку досвідчені рибалки радять з огляду на фази Місяця та погоду.

Факти ICTV підготували календар рибалки на грудень 2026 року, який допоможе визначити найбільш сприятливі та несприятливі дні для риболовлі.

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Календар рибалки на грудень 2026 року

Гравітаційні зміни та коливання води, пов’язані з місячними фазами, сильніше відчувають морські мешканці, однак їх враховують і любителі прісноводної риболовлі.

Розклад фаз Місяця на грудень 2026 року:

Спадний Місяць: 1 – 8 грудня.

Молодик: 9 грудня.

Зростальний Місяць: 10 – 23 грудня.

Повня: 24 грудня.

Спадний Місяць: 25 – 31 грудня.

За спостереженнями багатьох рибалок, найактивніше клювання в грудні нерідко припадає на кілька днів до та після повні й молодика.

Найкращі дні для риболовлі: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27 грудня.

Хороші дні для риболовлі: 1, 10, 17, 18, 28, 29, 30 грудня.

Слабке клювання: 2, 3, 4, 5, 19, 20, 25, 31 грудня.

Дні без клювання: 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23, 24 грудня.

На що ловити рибу у грудні 2026 року

У миня у грудні триває переднерестовий жор, тож він добре бере на мілководдях (до 3 м) біля берегових звалів і передруслових ділянок, але після початку ікрометання клювання слабшає.

Щука у сонячні дні та особливо в перші три тижні місяця тримається біля зграй малька в затоках, гаванях і на брівках із різкими перепадами глибин (її ловлять на живця, блешню, балансир і жерлиці).

Судак полює на ямах, брівках та перепадах глибин — по відкритій воді на джиг, а по першій кризі на жерлиці, балансири чи вузькі блешні до 9 см.

Окунь — найперспективніший по першому льоду: дрібний тримається біля прибережної рослинності, великий — на звалах.

Плотва активізується за кілька днів після становлення льоду й клює на мотиля або безмотильні мормишки на тонкій жилці, хоча за пару тижнів стає пасивнішою.

Короп, карась, білий амур, лин, сом, підуст і чехоня в грудні зазвичай неактивні або перебувають у зимовому заціпенінні.

Де шукати рибу та як не ризикувати на льоду

У грудні водойми можуть бути нерівномірними: навіть якщо за календарем уже зима, у багатьох регіонах ще трапляються відлиги з дощем, а повноцінна зимова риболовля частіше розгортається ближче до третьої декади, коли встановлюється міцніший покрив.

Починати ловлю варто з облову схилів глибоких ям, оминаючи ділянки з абсолютно прозорим льодом, де рибі добре видно рибалку.

Під час виходу на лід критично важливо дотримуватися правил безпеки:

безпечною для риболовлі в грудні вважається товщина льоду 10–12 см (тоді як 5 см лише витримує людину);

на озерах лід зазвичай стає товщим швидше, ніж на річках, де найнебезпечнішими є місця виходу джерел і ділянки з очеретом або осокою;

темний або чорний лід зазвичай міцніший за світлий, тоді як блакитного та зеленуватого краще уникати;

під час снігопаду або коли сонце б’є в очі, небезпечні ділянки легко не помітити, тож пересуватися варто обережно.

Джерело: Vlisi

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