Грудень 2026 року розпочнеться зі спадної фази Місяця — сприятливого періоду для підбиття підсумків року, завершення розпочатих справ і позбавлення від усього зайвого.

Головною точкою оновлення стане молодик 9 грудня. Одразу після нього нічне світило перейде у фазу зростання (10–23 грудня), відкриваючи сприятливе вікно можливостей для запуску нових проєктів, укладання угод, навчання та втілення сміливих планів напередодні нового року.

Аби ви могли максимально ефективно розподілити сили та ресурси, Факти ICTV підготували детальний місячний календар на грудень 2026 року з усіма сприятливими та ризикованими датами.

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Фази Місяця у грудні 2026 року

Спадний Місяць: 1 – 8 грудня.

Молодик: 9 грудня.

Зростальний Місяць: 10 – 23 грудня.

Повня: 24 грудня.

Спадний Місяць: 25 – 31 грудня.

Місячний календар на грудень 2026 – сприятливі дні

Останній місяць року відкриває чимало сприятливих днів для різних сфер життя — від наведення ладу перед святами до фінансових проривів. Зокрема, зірки радять звернути особливу увагу на 2, 3, 5, 6, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 27 та 28 грудня.

Перша декада (2, 3, 5 та 6 грудня) ідеально підходить для завершення циклів та очищення. 2 та 3 числа варто провести ревізію бюджету, закрити борги та розпрощатися зі шкідливими звичками. 5 грудня краще присвятити відпочинку й оздоровчим процедурам, а 6 грудня — влаштувати генеральне прибирання, позбувшись старого мотлоху та токсичного спілкування перед молодиком.

Середина місяця (12, 15, 18 та 19 грудня) заряджена на активну дію та оновлення. 12 грудня — вдалий день для приємного передсвяткового шопінгу й облаштування дому. Натомість 15, 18 та 19 числа настане пік ділової активності: у ці дати сміливо стартуйте з новими проєктами, інвестуйте та укладайте важливі угоди.

Третя декада (21, 22, 27 та 28 грудня) принесе фінансову віддачу й стратегічну ясність. 21 та 22 грудня вважаються найпродуктивнішими днями місяця — вони сприяють великим придбанням і розширенню робочих горизонтів. А 27–28 грудня стануть чудовою нагодою для спокійного планування наступного року, налагодження корисних знайомств та підбиття підсумків.

Несприятливі дні у грудні 2026 року

У фінальний місяць року астрологи радять зменшити темп та проявити особливу обачність 8, 9, 10 та 24 грудня.

У ці дні емоційний фон може бути нестабільним: зростає ризик імпульсивних рішень, конфліктів на порожньому місці та швидкого енергетичного виснаження.

Краще відкласти фінансові авантюри й складні переговори, присвятивши час рутинним справам і відновленню ресурсу.

Водночас сприймайте місячний календар лише як орієнтир, а не сувору інструкцію. Плануючи важливі кроки, передусім покладайтеся на власне самопочуття, інтуїцію та тверезий розрахунок.

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