Холодні ноги можуть свідчити про варикоз – дослідження
Нове масштабне дослідження вчених Тайваню показало, що постійно холодні стопи та відчуття важкості в ногах можуть бути першими ознаками варикозного розширення вен.
Що таке варикоз і чому він такий небезпечний
Варикозне розширення вен — це коли вени на ногах набрякають та виступають під шкірою через порушення роботи венозних клапанів, які перестають ефективно перекачувати кров.
До речі, на варикоз частіше страждають жінки, особливо після вагітності. А схильність до хвороби може успадковуватися.
У дослідженні, опублікованому в журналі Open Heart, вчені проаналізували анкети понад 8 700 дорослих віком від 30 до 70 років.
Учасники відповідали на запитання про чутливість до холоду, відчуття важкості в ногах та наявність варикозу.
Виявилось, що люди з підвищеною чутливістю до холоду в ногах мали на 50–90% вищий ризик варикозу.
У тих, хто скаржився на важкість у ногах, загроза збільшувалась утричі.
Чи можна запобігти хворобі
Холодні ноги та важкість можуть бути першими дзвіночками проблем з венозним кровообігом.
— У більшості випадків на ранніх стадіях варикоз не потребує операції. Але хворобу важливо виявити якомога швидше, щоби запобігти серйозним ускладненням, як-от тромбофлебіт та виразки, — пояснюють автори дослідження.
Тим, у кого часто мерзнуть ноги, вони рекомендують пройти обстеження у флеболога, носити компресійні шкарпетки, які зменшують набряки та полегшують кровообіг, а також вибрати фізичну активність, що стимулює венозну циркуляцію — ходьбу, плавання чи йогу.
Джерело: Everyday Health