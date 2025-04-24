Холодні ноги можуть свідчити про варикоз – дослідження

Нове масштабне дослідження вчених Тайваню показало, що постійно холодні стопи та відчуття важкості в ногах можуть бути першими ознаками варикозного розширення вен.

Що таке варикоз і чому він такий небезпечний

Варикозне розширення вен — це коли вени на ногах набрякають та виступають під шкірою через порушення роботи венозних клапанів, які перестають ефективно перекачувати кров.

До речі, на варикоз частіше страждають жінки, особливо після вагітності. А схильність до хвороби може успадковуватися.

Зараз дивляться

У дослідженні, опублікованому в журналі Open Heart, вчені проаналізували анкети понад 8 700 дорослих віком від 30 до 70 років.

Учасники відповідали на запитання про чутливість до холоду, відчуття важкості в ногах та наявність варикозу.

Виявилось, що люди з підвищеною чутливістю до холоду в ногах мали на 50–90% вищий ризик варикозу.

У тих, хто скаржився на важкість у ногах, загроза збільшувалась утричі.

Чи можна запобігти хворобі

Холодні ноги та важкість можуть бути першими дзвіночками проблем з венозним кровообігом.

— У більшості випадків на ранніх стадіях варикоз не потребує операції. Але хворобу важливо виявити якомога швидше, щоби запобігти серйозним ускладненням, як-от тромбофлебіт та виразки, — пояснюють автори дослідження.

Тим, у кого часто мерзнуть ноги, вони рекомендують пройти обстеження у флеболога, носити компресійні шкарпетки, які зменшують набряки та полегшують кровообіг, а також вибрати фізичну активність, що стимулює венозну циркуляцію — ходьбу, плавання чи йогу.

Джерело: Everyday Health

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