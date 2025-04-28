Німецькі біохіміки знайшли спосіб блокувати небезпечну алергічну реакцію

Група дослідників університету Бонна відкрила біоактивну сполуку, яка може стати основою ліків для боротьби з важковиліковними алергічними реакціями і запальними хворобами.

Результати цієї роботи опубліковані в журналі Signal Transduction and Targeted Therapy.

Надія для всіх, хто страждає на алергію

Команда вчених виявила сполуку, що блокує рецептор MRGPRX2 на тучних клітинах, які відповідають за запалення шкіри та слизових оболонок.

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Нова вдосконалена молекула ефективно перешкоджає цьому процесу навіть у надзвичайно низьких концентраціях.

— Ми виявили рецептор приблизно 15 років тому, але доволі тривалий час не могли його заблокувати. Наразі нам це вдалося, — каже професор Кріста Мюллер.

За її словами, це може зупинити не лише небезпечні алергічні реакції, а й запобігти анафілактичному шоку.

Тестування на людських тучних клітинах підтвердили ефективність нової речовини. Оптимізована версія молекули виявилася стабільною в організмі і вибірково діє лише на рецептор MRGPRX2.

Вчені сподіваються, що після завершення випробувань та розробки ліків результати їхнього відкриття врятують пацієнтів зі складними запальними захворюваннями шлунково-кишкового тракту, легенів або нервової системи, як-от синдром роздратованого кишківника, астма, мігрень, свербіж шкіри тощо.

Джерело: Університет Бонна

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