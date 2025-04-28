Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Близькі до Кремля аналітики визнали, що економіка РФ перейшла до рецесії
Хто покинув МастерШеф 15 у 9-му випуску – на кухні з фанбазою та переможцями
Терміново
Масована атака на Київ: загиблих вже 12, постраждалих – 90
Що радянська влада приховувала про Чорнобильську катастрофу: 5 невідомих фактів
Демограф пояснив, як підвищуватиметься пенсійний вік із 2028 року
Марина Мелехова, редактор розділу Медицина

Німецькі біохіміки знайшли спосіб блокувати небезпечну алергічну реакцію

дослідження
Фото: Depositphotos

Група дослідників університету Бонна відкрила біоактивну сполуку, яка може стати основою ліків для боротьби з важковиліковними алергічними реакціями і запальними хворобами.

Результати цієї роботи опубліковані в журналі Signal Transduction and Targeted Therapy.

Надія для всіх, хто страждає на алергію

Команда вчених виявила сполуку, що блокує рецептор MRGPRX2 на тучних клітинах, які відповідають за запалення шкіри та слизових оболонок.

Зараз дивляться

Нова вдосконалена молекула ефективно перешкоджає цьому процесу навіть у надзвичайно низьких концентраціях.

 — Ми виявили рецептор приблизно 15 років тому, але доволі тривалий час не могли його заблокувати. Наразі нам це вдалося,  — каже професор Кріста Мюллер.

За її словами, це може зупинити не лише небезпечні алергічні реакції, а й запобігти анафілактичному шоку.

Тестування на людських тучних клітинах підтвердили ефективність нової речовини. Оптимізована версія молекули виявилася стабільною в організмі і вибірково діє лише на рецептор MRGPRX2.

Вчені сподіваються, що після завершення випробувань та розробки ліків результати їхнього відкриття врятують пацієнтів зі складними запальними захворюваннями шлунково-кишкового тракту, легенів або нервової системи, як-от синдром роздратованого кишківника, астма, мігрень, свербіж шкіри тощо.

Дивіться також
Алергія: види, лікування і симптоми
Алергія

Джерело: Університет Бонна

Алергія, Наукові дослідження
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь