Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження через можливе знущання над колишнім працівником ТЦК в Одеському СІЗО.

Підставою стала поява в соціальних мережах відеозапису, повідомили в ДБР.

Знущання в Одеському СИЗО: ДБР відкрило провадження

На поширених кадрах зафіксовано, як один із чоловіків, які перебувають у камері, примушує іншого повзати підлогою та приносити капці зубами.

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За попередніми даними, потерпілим може бути співробітник одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Наразі працівники ДБР перевіряють автентичність відео, встановлюють усіх учасників події, свідків та з’ясовують обставини ймовірного інциденту.

У ДБР зазначили, що потерпіла особа перебуває в СІЗО за підозрою у вчиненні аналогічних злочинів щодо мобілізованих чоловіків.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 КК України – перевищення влади або службових повноважень.

– Особа, яка могла бути потерпілим в Одеському CІЗО, перебуває в слідчому ізоляторі за підозрою у вчиненні аналогічних злочинів щодо мобілізованих громадян. ДБР здійснює розслідування за ч. 3 ст. 127 КК України – катування та ч. 2 ст. 146 КК України – незаконне позбавлення волі та викраденні людини, – пояснили у ДБР.

У відомстві наголосили, що жодні обставини, висунуті звинувачення чи особисте ставлення до підозрюваного не можуть виправдовувати приниження людської гідності, насильство або самосуд.

Що відомо про інцидент в Одеському СИЗО

Нагадаємо, у Державній кримінально-виконавчій службі України розпочали службову перевірку через можливе порушення прав людини в Одеському слідчому ізоляторі.

На період проведення перевірки керівництво СІЗО відсторонили від виконання службових обов’язків.

Також до установи направили групу керівників Департаменту з питань виконання кримінальних покарань.

Вона має перевірити інформацію щодо можливого порушення прав людини та встановити всі обставини інциденту.

У Службі повідомили, що приводом для проведення перевірки став відеозапис, який поширили в соціальних мережах.

За інформацією ДКВСУ, на кадрах зафіксовано протиправні дії стосовно чоловіка з боку осіб, які перебували разом із ним в одній камері.

На оприлюдненому в інтернеті відео чоловіка примушували поводитися як собака.

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