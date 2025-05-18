Вікторія Островська, психолог, психотерапевт
Психолог розповіла, як можна повернути втрачену довіру до партнера
Психолог Вікторія Островська в коментарі Фактам ICTV розповіла, як можна повернути втрачену довіру між партнерами і в яких ситуаціях зробити це вже неможливо.
– Втрата довіри не відбувається одразу і раптом, вона може накопичуватися роками і стати очевидною через, здавалося б, незначну причину, – каже експерт.
Два типи недовіри
За словами психолога, є два типи втраченої довіри. Перший, це коли партнер недоговорив правду, обдурив по дрібницях тощо. Таке досить часто трапляється в повсякденному житті, і в цьому разі відновити чесність і щирість у стосунках можна відносно безболісно.
Другий тип – це зрада, зрада, після яких відновити довіру вкрай важко, це дуже непростий і болісний крок, до якого не кожен може бути готовий.
Як повернути втрачену довіру
Насамперед, за словами психолога, відновлення довіри має бути усвідомленим кроком по обидва боки, де партнери розуміють і приймають усе скоєне. Водночас з’ясування стосунків має відбуватися в раціональному та спокійному режимі.
Для початку варто позначити чіткі межі та зобов’язання один перед одним, щоб маленькими кроками прийти до обопільної згоди.
– Завжди потрібно бути чесними один перед одним, говорити тільки правду, оскільки будь-яка маленька брехня завжди з часом спливає, – попереджає фахівець.
Вікторія наголошує, що в цей емоційно непростий процес не варто втягувати рідних, друзів, близьких і знайомих. Потрібно чітко розуміти, що вся відповідальність лежить виключно на вас.
Зрозуміло, ви можете попросити поради, але тільки в тому разі, якщо ви ще не ухвалили певного рішення і не обговорили його з партнером. В іншому разі ви ризикуєте ще більше ускладнити ситуацію, остаточно в ній заплутавшись.
Дуже важливо, за словами психолога, завжди обговорювати ситуацію, якою б вона не була, не ховатися від реальності. Ви маєте навчитися слухати одне одного, навіть якщо йдеться про неприємні для вас моменти.
– Завжди потрібно бути готовим працювати над стосунками разом. Визнавати свою відповідальність перед коханою людиною. І тоді є висока ймовірність того, що шрами від образи та недовіри зарубцюються без сліду, – резюмує психолог.