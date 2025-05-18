Психолог розповіла, як можна повернути втрачену довіру до партнера

Психолог Вікторія Островська в коментарі Фактам ICTV розповіла, як можна повернути втрачену довіру між партнерами і в яких ситуаціях зробити це вже неможливо.

– Втрата довіри не відбувається одразу і раптом, вона може накопичуватися роками і стати очевидною через, здавалося б, незначну причину, – каже експерт.

Два типи недовіри

За словами психолога, є два типи втраченої довіри. Перший, це коли партнер недоговорив правду, обдурив по дрібницях тощо. Таке досить часто трапляється в повсякденному житті, і в цьому разі відновити чесність і щирість у стосунках можна відносно безболісно.

Другий тип – це зрада, зрада, після яких відновити довіру вкрай важко, це дуже непростий і болісний крок, до якого не кожен може бути готовий.

Зараз дивляться

Як повернути втрачену довіру

Насамперед, за словами психолога, відновлення довіри має бути усвідомленим кроком по обидва боки, де партнери розуміють і приймають усе скоєне. Водночас з’ясування стосунків має відбуватися в раціональному та спокійному режимі.

Для початку варто позначити чіткі межі та зобов’язання один перед одним, щоб маленькими кроками прийти до обопільної згоди.

– Завжди потрібно бути чесними один перед одним, говорити тільки правду, оскільки будь-яка маленька брехня завжди з часом спливає, – попереджає фахівець.

Вікторія наголошує, що в цей емоційно непростий процес не варто втягувати рідних, друзів, близьких і знайомих. Потрібно чітко розуміти, що вся відповідальність лежить виключно на вас.

Зрозуміло, ви можете попросити поради, але тільки в тому разі, якщо ви ще не ухвалили певного рішення і не обговорили його з партнером. В іншому разі ви ризикуєте ще більше ускладнити ситуацію, остаточно в ній заплутавшись.

Дуже важливо, за словами психолога, завжди обговорювати ситуацію, якою б вона не була, не ховатися від реальності. Ви маєте навчитися слухати одне одного, навіть якщо йдеться про неприємні для вас моменти.

– Завжди потрібно бути готовим працювати над стосунками разом. Визнавати свою відповідальність перед коханою людиною. І тоді є висока ймовірність того, що шрами від образи та недовіри зарубцюються без сліду, – резюмує психолог.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.