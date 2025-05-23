Рак простати Байдена: уролог пояснив, чому цей тип онкології називають агресивним

Доцент кафедри урології в Університеті Флориди Джейсон П. Джозеф пояснив, що означає агресивна форма раку простати у президента США Джо Байдена.

Фактори ризику

Насамперед лікар зазначив, що агресивність раку не ґрунтується на одному факторі. Зазвичай медики розглядають кілька базових показників. А саме:

наскільки ненормально виглядають ракові клітини, що відомо як ступінь злоякісності пухлини;

наскільки далеко вони розповсюдилися, що відомо як стадія пухлини;

їхній генетичний відбиток.

Зовнішній вигляд ракових клітин

За словами експерта, одним із ключових елементів головоломки є ступінь злоякісності раку, яка вказує на потенціал росту пухлини.

Зараз дивляться

Після біопсії простати лікар, що спеціалізується на дослідженні тканин, – патолог – оцінює пухлину, порівнюючи зовнішній вигляд її ракових клітин із нормальними клітинами простати.

– Уявіть собі здорові клітини простати як організованих робітників на фабриці, кожен з яких виконує певні завдання. Навпаки, високозлоякісні ракові клітини здаються хаотичними, такими, що швидко ростуть і діляться, – пояснив уролог.

Групи ступенів

Для раку простати лікарі використовують так звані групи ступенів, які варіюються від 1 (найменш агресивний) до 5 (найбільш агресивний). Ці групи є спрощенням, заснованим на старій класифікації, яка називається оцінкою Глісона.

Рак Байдена з оцінкою Глісона 9 потрапляє в групу ступенів 5, що вказує на те, що клітини виглядають вкрай ненормальними з сильним потенціалом для швидкого зростання і поширення.

Стадія раку

Щоб зрозуміти, де знаходиться рак і наскільки він поширився, лікарі визначають його стадію, тобто локалізацію і ступінь поширення.

У випадку з Джо Байденом йдеться про четверту метастатичну стадію, коли рак поширився на віддалені частини тіла. Для раку простати це часто означає лімфатичні вузли, кістки, як у Байдена, печінку або легені. Це як бур’яни, що розкидають насіння вулицею і по всьому місту.

Рак передміхурової залози 4 стадії вважається задавненою та агресивною формою, оскільки доведено, що він може поширюватися й утворювати нові пухлини.

Лікування

Як зазначив уролог, щодо метастатичного раку лікування зазвичай неможливе. Терапія, як правило, спрямована на контроль росту ракових клітин, управління симптомами та підтримання якості життя.

Як свідчить практика, рак агресивного виду, виявлений на ранній стадії та обмежений передміхуровою залозою (стадія 1 і стадія 2), може мати майже 100% відносне виживання.

Однак, якщо той самий рак високого ступеня злоякісності вже широко поширився (стадія 4), п’ятирічна відносна виживаність значно знижується, приблизно до 38%.

За словами медика, ця різка різниця в показниках виживання підкреслює критичний момент. Щоб отримати найбільш ясну картину потенційної загрози раку, комплексна оцінка об’єднує інформацію про безліч якостей пухлини, щоб допомогти пацієнтам і їхнім командам з надання медичної допомоги приймати обґрунтовані рішення.

Джерело : MedicalXpress

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