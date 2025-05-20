Угода на $6 млрд: Pfizer купує права на китайський препарат проти раку

Американський фармацевтичний гігант Pfizer Inc. уклав ліцензійну угоду з китайською біотехнологічною компанією 3SBio щодо спільної розробки, виробництва та продажу експериментального протиракового препарату SSGJ-707 поза межами Китаю.

Pfizer отримає права на інноваційний онкопрепарат

У рамках угоди 3SBio отримає $1,25 млрд авансом, а також до $4,8 млрд у разі досягнення комерційних і наукових цілей.

Крім того, Pfizer планує інвестувати $100 млн в акції 3SBio, що вже спричинило зростання вартості паперів компанії на 34,8% на торгах у Гонконзі.

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Препарат SSGJ-707 наразі проходить клінічні випробування в Китаї для лікування недрібноклітинного раку легень, колоректального раку та гінекологічних пухлин.

Згідно з угодою, 3SBio збереже всі права на препарат у материковому Китаї, але Pfizer може отримати дозвіл на комерціалізацію в КНР.

Дослідження та виробництво ліків

Інноваційний препарат SSGJ-707 отримав дозвіл на дослідження нового лікарського засобу від Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA).

Pfizer планує виготовляти активну речовину препарату на підприємстві в Санфорді (Північна Кароліна), а остаточну форму ліків — у Макферсоні (Канзас).

Компанія Pfizer поєднує наукові досягнення та глобальні ресурси, щоб надавати людям ефективні рішення для лікування, які не лише подовжують життя, а й значно покращують його якість.

Щодня фахівці працюють задля того, щоб зробити медичну допомогу доступнішою, підвищити рівень профілактики та лікування, а також відповідати найсерйознішім викликам сучасної медицини.

Джерело : Reuters

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