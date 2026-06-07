Російська атака на Запоріжжя 7 червня призвела до пожежі, один із районів міста частково знеструмлено.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя 7 червня: що відомо

Іван Федоров наголосив, що енергетики вже працюють, щоб заживити споживачів, які залишилися без світла внаслідок атаки на Запоріжжя.

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Він додав, що повторний удар по Запоріжжю призвів до пожежі, на місце направили екстрені служби.

Також вчора увечері, за його словами, атака дронами призвела до загибелі 56-річного водія маршрутного таксі в селищі Кушугум.

Федоров уточнив, що росіяни вбили чоловіка, атакувавши транспортний засіб FPV-дроном.

У ДСНС опублікували фото з місця інциденту та розповіли, що маршрутка стояла на кінцевій зупинці.

Інформація щодо кількості травмованих уточнюється.

Нагадаємо, російські війська атакували місто Запоріжжя вдень у суботу, 6 червня. Внаслідок атаки постраждали троє людей.

Зокрема, російський безпілотник вибухнув неподалік торгового центру. Удар в обласному центрі прийшовся у дах супермаркету.

Фото: Іван Федоров

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