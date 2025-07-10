Як впоратися з виснажливим, в режимі 24/7, почуттям ненависті — поради психолога

Всепоглинаюче почуття ненависті може негативно вливати на стан людини і отруювати життя. Психолог Вікторія Островська в коментарі Фактам ICTV розповіла, як можна опрацювати це деструктивне, руйнівне почуття.

Походить з дитинства

За словами психолога, почуття ненависті, як правило, зароджується і формується в дитинстві. Якщо в сім’ї постійно проявляють токсичність і ненависть до всього навколишнього, це відбивається на дитині, якій у міру дорослішання буде все складніше придушувати в собі цю виснажливу емоцію.

– Ось чому важливо навчитися керувати ненавистю, щоб зберегти себе і свій внутрішній ресурс, – каже експерт.

Дві фази ненависті

Ненависть можна умовно розділити на дві фази. Перша – тимчасова ненависть-вибух, яка не закладається вглиб підсвідомості. Така форма є нормою.

Зараз дивляться

Друга фаза – ненависть, що пожирає зсередини, коли людина ненавидить всіх навколо 24/7. Така ненависть здатна зруйнувати життя дуже сильно і безповоротно.

Такі люди часто мають супутні захворювання, такі як депресія, агресивна форма тривожності і поведінки, нервове напруження, різного роду психологічні проблеми.

Як впоратися з ненавистю

Ось чому з вкрай токсичним почуттям ненависті потрібно працювати і спостерігати, що саме викликає руйнівні дії.

Як допомогти собі впоратися з цим почуттям:

завжди потрібно шукати причину, тоді в подальшому буде все легше і легше долати цей внутрішній бар’єр. Якщо він походить з дитинства, то краще опрацювати проблему з психологом;

постаратися відпустити болючу ситуацію, як би складно це не було. Потрібно постійно нагадувати собі, що ненависть губить вас, руйнує ваше життя, виснажує вас зсередини;

працювати з деструктивними думками, щоб вони не занурювали вас надовго в емоцію ненависті. Якщо відчуваєте, що починає “накривати”, потрібно всіляко намагатися переключитися на позитив. Зробити це досить складно, але є безліч практик, вправ, які вчать і допомагають працювати з негативними думками;

працювати з емоціями, не перебувати довго в негативних поривах злості, люті і гніву;

дбати про фізичний і психологічний стан, це може бути як спорт, так і різного роду захоплення. Головне, щоб вони приносили задоволення.

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