Вакцинація проти ВПЛ в Україні: МОЗ впроваджує безоплатні щеплення

З 2026 року в Україні впроваджують безкоштовну вакцинацію проти ВПЛ (вірусу папіломи людини) для дівчат віком 12–13 років.

Це стане частиною оновленого Національного календаря профілактичних щеплень, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Безкоштовна вакцинація проти ВПЛ в Україні

За словами заступника міністра охорони здоровʼя та головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, вакцинація проти ВПЛ-інфекції у ЄС є частиною обов’язкової програми з імунізації.

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Україна впроваджує вакцинацію за міжнародними стандартами, долучаючись до 75 країн, де щеплення від ВПЛ для дівчат є безкоштовним, і до 149 країн, де воно вже входить до національних програм.

МОЗ уже уклало договір на закупівлю 9-валентної вакцини проти ВПЛ, яка захищає від 9 основних типів вірусу, зокрема 7 високоонкогенних.

– Попередньо фахівці провели порівняльну оцінку медичних технологій 4-х та 9-ти валентних вакцин і результати показали, що 9-ти валентна вакцина має вищий показник економічної ефективності, – зазначив Кузін.

Перші партії закупленої вакцини Гардасил 9 будуть доставлені наприкінці 2025 року.

А вже на початку 2026 безкоштовна вакцинація проти ВПЛ в Україні стане доступною для дівчат-підлітків.

За рекомендацією ВООЗ, найкращий ефект досягається, якщо вакцинація від ВПЛ проводиться до початку статевого життя, вік 12–13 років є оптимальним для щеплення.

Що таке ВПЛ і чим небезпечний Вірус папіломи людини — це група з понад 200 типів вірусів, з яких приблизно 40 передаються статевим шляхом. Деякі з них здатні провокувати не лише рак шийки матки, а й рак вульви, піхви, ануса, ротової порожнини та горла. Часто ВПЛ-інфекція не має симптомів, тому виявити хворобу можна лише за результатами спеціальних тестів та обстежень. Тому вакцинація проти ВПЛ є надійним способом профілактики.

Джерело : МОЗ

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