Вакцинація проти ВПЛ в Україні: МОЗ впроваджує безоплатні щеплення
З 2026 року в Україні впроваджують безкоштовну вакцинацію проти ВПЛ (вірусу папіломи людини) для дівчат віком 12–13 років.
Це стане частиною оновленого Національного календаря профілактичних щеплень, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Безкоштовна вакцинація проти ВПЛ в Україні
За словами заступника міністра охорони здоровʼя та головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, вакцинація проти ВПЛ-інфекції у ЄС є частиною обов’язкової програми з імунізації.
Україна впроваджує вакцинацію за міжнародними стандартами, долучаючись до 75 країн, де щеплення від ВПЛ для дівчат є безкоштовним, і до 149 країн, де воно вже входить до національних програм.
МОЗ уже уклало договір на закупівлю 9-валентної вакцини проти ВПЛ, яка захищає від 9 основних типів вірусу, зокрема 7 високоонкогенних.
– Попередньо фахівці провели порівняльну оцінку медичних технологій 4-х та 9-ти валентних вакцин і результати показали, що 9-ти валентна вакцина має вищий показник економічної ефективності, – зазначив Кузін.
Перші партії закупленої вакцини Гардасил 9 будуть доставлені наприкінці 2025 року.
А вже на початку 2026 безкоштовна вакцинація проти ВПЛ в Україні стане доступною для дівчат-підлітків.
За рекомендацією ВООЗ, найкращий ефект досягається, якщо вакцинація від ВПЛ проводиться до початку статевого життя, вік 12–13 років є оптимальним для щеплення.