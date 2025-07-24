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Марина Мелехова, редактор стрічки
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Ліки від ВІЛ здатні подолати невилікований вірус – дослідження

імунітет, дослідження
Фото: Depositphotos

Вчені виявили, що препарати проти ВІЛ можуть бути ефективними від досі невиліковного вірусу, здатного призводити до раку крові, порушень роботи легень, а також тяжких автоімунних хвороб.

Препарати від ВІЛ допомогли зупинити HTLV-1: що відомо

У дослідженні, опублікованому в журналі Cell, вчені експериментували на мишах, заражених HTLV-1.

Тваринам давали два препарати, які зазвичай призначають людям із ВІЛ — тенофовір і долутегравір.

Зараз дивляться

Протягом експерименту ці ліки не лише зупиняли поширення вірусу в організмі, а й навіть знищували інфіковані клітини.

— HTLV-1 — це мовчазний ворог, про якого мало говорять, але він має катастрофічні наслідки. Те, що ми можемо “переналаштувати” наявні препарати для боротьби з ним, дає надію мільйонам пацієнтів, — зазначають автори дослідження.

Науковці планують подальші дослідження, щоб перевірити ефективність лікування у людей.

До слова, у медицині це явище називають репозиціонуванням ліків. Наприклад, препарати проти епілепсії застосовують при хронічному болю, а вакцини проти однієї інфекції тестують для профілактики інших.

Такі відкриття заощаджують час на розробку та клінічні випробування.

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