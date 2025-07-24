Лекарства от ВИЧ способны преодолеть неизлечимый вирус — исследование

Ученые обнаружили, что препараты против ВИЧ могут быть эффективными от пока еще неизлечимого вируса, способного приводить к раку крови, нарушениям работы легких, а также тяжелым аутоиммунным болезням.

Препараты от ВИЧ-инфекции против неизлечимого вируса

В исследовании, опубликованном в журнале Cell, ученые экспериментировали на мышах, зараженных HTLV-1.

Животным давали два препарата, которые обычно назначают людям с ВИЧ — тенофовир и долутегравир.

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В течение эксперимента эти лекарства не только останавливали распространение вируса в организме, но даже уничтожали инфицированные клетки.

— HTLV-1 — это молчаливый враг, о котором мало говорят, но он имеет катастрофические последствия. То, что мы можем «перенастроить» существующие препараты для борьбы с ним, дает надежду миллионам пациентов, — отмечают авторы исследования.

Ученые планируют дальнейшие исследования, чтобы проверить эффективность лечения у людей.

К слову, в медицине это явление называют репозиционированием лекарств.

Например, препараты против эпилепсии применяют при хронической боли, а вакцины против одной инфекции тестируют для профилактики других.

Такие открытия экономят время на разработку и клинические испытания.

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