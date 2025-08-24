Вчені з’ясували, як саме і коли музика впливає на пам’ять

Головне Учені з’ясували, що музика після події покращує пам’ять, якщо слухач відчуває помірну емоційну реакцію.

З’ясувалося, що надто сильні або слабкі емоції знижують точність пам’яті.

Вчені вивчають, як використовувати музику для терапії при Альцгеймері та ПТСР.

Прослуховування музики після будь-якої події або заняття може допомогти краще її запам’ятати.

Однак потрібно, щоб була оптимальна емоційна реакція.

Такого висновку під час дослідження дійшла команда нейробіологів Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Як музика впливає на пам’ять: що відомо

Як пояснили вчені, є оптимальний рівень емоційної реакції, що сприяє запам’ятовуванню деталей. Однак занадто сильна або занадто слабка емоційнці реакції мали протилежний ефект – погіршували пам’ять на деталі, але покращували запам’ятовування.

У новому дослідженні добровольці розглядали відеоряд на своїх смартфонах і ноутбуках.

Після перегляду близько 100 зображень учасники слухали класичну музику протягом 10 хвилин. Після того, як рівень їхнього емоційного збудження повернувся до початкового, вони виконали тести на запам’ятовування побачених предметів.

Їм показували зображення, які або були ідентичні тим, що вони бачили, або дуже схожі, але трохи відрізнялися, або ті, які вони взагалі не бачили.

Зрештою, в окремих учасників спостерігалося значне поліпшення, особливо в розпізнаванні того, що об’єкт під час тесту на пам’ять був не зовсім таким самим, а схожим.

Подальший аналіз засвідчив, що люди з поліпшеною пам’яттю відчували помірний рівень емоційного збудження, тобто не надто сильний і не надто слабкий, незалежно від того, чи слухали вони класичну музику, яка звучала натхненно чи похмуро, знайомо чи незнайомо.

Вчені намагаються зрозуміти тісний зв’язок між музикою, емоціями та пам’яттю, щоб знайти способи поліпшити навчання й вирішити проблеми з пам’яттю, такі як хвороба Альцгеймера і посттравматичний стресовий розлад.

Музика, за словами дослідників, може стати потужним неінвазивним і навіть приємним терапевтичним інструментом.

Джерело : MedicalXpress

