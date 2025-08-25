Вчені розробили нову стратегію лікування раку: замість прямої атаки на пухлини вони заблокували здатність клітин адаптуватися до змін за допомогою протизапального препарату від артриту.

Результати опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Протизапальний засіб допомагає знищити клітини раку: що відомо

Команда біоінженерів із Північно-Західного університету (США) встановила, що ракові клітини виживають не лише завдяки мутаціям, а й через унікальну властивість хроматину, особливої молекулярної структури, яка керує активністю генів.

Виявилося, що хроматин також зберігає клітинну пам’ять, завдяки чому пухлини швидко перебудовуються та набувають стійкості до хіміотерапії та інших методів лікування.

Вчені створили комп’ютерну модель, що передбачає реакцію ракових клітин на ліки, та перевірили сотні відомих препаратів.

У такий спосіб вони виявили, що целекоксиб, протизапальний засіб, який зазвичай призначають при артриті, фактично блокує хроматин та здатність клітин пристосовуватися до змін.

Експерименти показали, що новий підхід майже повністю знищує ракові клітини і навіть подвоює ефективність хіміотерапії.

— Ми не намагалися безпосередньо знищити ракові клітини. Ми хотіли позбавити їхньої головної суперсили — здатності змінюватися та уникати лікування, — пояснив керівник дослідження професор Вадим Бекман.

На думку науковців, така стратегія може стати одним із найдієвіших методів лікування раку.

Джерело: SciTechDaily

