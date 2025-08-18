Бактерії і віруси, що знищують онкоклітини: створено новий метод лікування раку

Вчені Колумбійського інженерного інституту розробили інноваційний метод лікування раку.

У дослідженні, опублікованому в журналі Nature Biomedical Engineering, показано, як за допомогою системи CAPPSID, що діє, наче троянський кінь, знищуються онкопухлини.

Нова система CAPPSID: що відомо

Однією з найбільших перешкод онкопацієнтів є власна захисна система організму. Якщо людина має антитіла проти вірусу — від попередньої інфекції або вакцинації — ці антитіла можуть нейтралізувати його до того, як він досягне пухлини.

Зараз дивляться

Команда Колумбійського університету обійшла цю проблему, помістивши вірус всередину бактерій.

— Бактерії діють, як троянський кінь або плащ-невидимка, приховуючи вірус від антитіл, що циркулюють, і переносячи його туди, де він потрібен, — каже один з авторів дослідження.

На думку науковців, така стратегія особливо важлива для вірусів, з якими люди стикаються у повсякденному житті.

Ключова особливість методу — безпека. Вірус може розмножуватися лише в присутності бактерій і лише всередині пухлини, що унеможливлює поширення інфекції на здорові тканини.

Експерименти на мишах підтвердили ефективність розробленої ними системи CAPPSID: бактерії Salmonella typhimurium природно мігрували в пухлинні клітини та доставляли віруси без жодної загрози для організму.

— Ми намагалися вдосконалити лікування раку, дозволяючи бактеріям доставляти та активувати спеціальний вірус безпосередньо в пухлинних клітинах. Одночасно ми розробляли захисні механізми, щоб обмежити поширення вірусу за межі пухлини, — зазначає співавторка дослідження Джонатан Пабон.

Вчені вважають, що це перший приклад штучної взаємодії бактерій і вірусів у боротьбі з раком.

Наступний крок — доклінічні випробування та підготовка до тестування на людях.

Джерело: Science Daily

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.