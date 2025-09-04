Ключовий інгредієнт, який використовується в багатьох марках гелевих лаків для нігтів, був заборонений у більшості країн Європи, але він, як і раніше, продається і доступний у США.

Інгредієнт гель-лаку заборонений в ЄС: що відомо

Триметилбензоїлдифенілфосфіноксид, широко відомий як ТПО, з 1 вересня заборонений у всіх косметичних продуктах після того, як чиновники Євросоюзу визнали його потенційно токсичним для людини.

У багатьох гель-лаках для нігтів ТПО використовується як фотоініціатор, який дає змогу лаку швидше тверднути під впливом ультрафіолетового випромінювання і допомагає довше зберігати колір.

Однак кілька досліджень на тваринах пов’язали цю хімічну речовину з довгостроковим порушенням фертильності, що спонукало ЄС заборонити її як запобіжний захід, допоки проводяться додаткові дослідження.

Однак США досі не регулюють ТПО і відмовляються вживати заходів щодо багатьох інших харчових добавок і хімічних інгредієнтів, заборонених європейськими країнами.

Манікюрні салони в будь-якій з 27 країн-членів ЄС, а також в інших країнах, які дотримуються правил торгового блоку, таких як Норвегія і Швейцарія, тепер повинні припинити продаж гелів для нігтів на основі ТПО і безпечно утилізувати всі свої поточні запаси.

При цьому виробники повинні змінити формулу своєї продукції, щоб вона не містила ТПО.

– Заборона ЄС може завдати шкоди американській індустрії краси, якщо компанії будуть закуповувати свою продукцію з Європи або зіткнуться з дефіцитом поставок, – йдеться в повідомленні.

Ті, хто переформулює свої гелі в Європі, можуть зробити те саме у США, щоб уникнути виробництва двох окремих версій продукту.

Передбачається, що заборона також може спонукати американські регуляторні органи або уряд США вжити відповідних заходів.

Джерело : Independent

