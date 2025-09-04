Ключевой ингредиент, используемый во многих марках гелевых лаков для ногтей, был запрещен в большинстве стран Европы, но он по-прежнему продается и доступен в США.

Ингредиент гель-лака запрещен в ЕС: что известно

Триметилбензоилдифенилфосфиноксид, широко известный как ТПО, с 1 сентября запрещен во всех косметических продуктах после того, как чиновники Евросоюза сочли его потенциально токсичным для человека.

Во многих гель-лаках для ногтей TPO используется в качестве фотоинициатора, который позволяет лаку быстрее затвердевать под воздействием ультрафиолетового излучения и помогает дольше сохранять цвет.

Однако несколько исследований на животных связали это химическое вещество с долгосрочным нарушением фертильности, что побудило ЕС запретить его в качестве меры предосторожности, пока проводятся дополнительные исследования.

Однако США до сих пор не регулируют ТПО и отказываются принимать меры в отношении многих других пищевых добавок и химических ингредиентов, запрещенных европейскими странами.

Маникюрные салоны в любой из 27 стран-членов ЕС, а также в других странах, которые следуют правилам торгового блока, таких как Норвегия и Швейцария, теперь должны прекратить продажу гелей для ногтей на основе ТПО и безопасно утилизировать все свои текущие запасы.

При этом производители должны изменить формулу своей продукции, чтобы она не содержала ТПО.

— Запрет ЕС может нанести ущерб американской индустрии красоты, если компании будут закупать свою продукцию из Европы или столкнутся с дефицитом поставок, — говорится в сообщении.

Те, кто переформулирует свои гели в Европе, могут сделать то же самое в США, чтобы избежать производства двух отдельных версий продукта.

Предполагается, что запрет также может побудить американские регулирующие органы или правительство США принять соответствующие меры.

