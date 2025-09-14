Жителька США Мері Коронеос у червні цього року відзначила свій 100-річний ювілей. В інтерв’ю виданню вона зізналася, що досі відвідує спортзал, де тренується з персональними інструкторами фітнесу.

Крім того, за словами жінки, їй дуже допомагають соціальні зв’язки і маленькі задоволення, в яких вона собі не відмовляє. Наприклад, Мері нізащо не відмовиться від порції морозива.

Секрет довголіття від 100-річної американки

Мері розповіла, що попри поважний вік, у неї досить щільний графік. До обіду вона встигає перечитати дві газети, відвідати спортзал і пляж.

Своє 100-річчя ювілярка відсвяткувала гучною вечіркою в Норволку, штат Коннектикут, де живе зі своєю 65-річною дочкою Афіною.

Коронеос народилася в невеликому містечку на заході Пенсільванії. Діти допомагали матері по господарству, поки батько працював на шахті.

Жінка згадує, що завжди знаходила спосіб перетворити домашні справи на гру, наприклад, змагалася з матір’ю, хто збере більше овочів, або зі своїми братами і сестрами в ткацтві килимів.

У старшій школі Коронеос грала в баскетбол і волейбол. У 21-річному віці успішно закінчила коледж, пізніше здобула ступінь магістра освіти в університеті Темпл.

Донька Афіна розповіла, що її мати працювала вчителькою на повний робочий день до 70 років. Але після виходу на пенсію все одно залишалася активною – підміняла вчителів навіть у 90 років і зараз би працювала, якби мала таку можливість.

У 100-річному віці Коронеос регулярно відвідує спортзал. Вона виконує силові тренування з легкими гантелями, гумками і на тренажерах.

Також жінка займається кардіо на велотренажері і виконує певні вправи в стилі високоінтенсивної інтервальної терапії, наприклад, штовхає санки з обтяженням.

– Є вагомі докази того, що саме такий режим, який поєднує силові вправи і заняття кардіо, ідеально підходить для довголіття, – пише видання.

Навіть травма не змогла надовго відірвати Коронеос від фізичних занять. Через три тижні після того, як влітку під час падіння зламала дві кістки, вона знову повернулася в спортзал для виконання вправ які допомагають їй відчувати себе бадьорою і здоровою.

Коронеос також впорядкувала своє харчування. Вона намагається не переїдати і зовсім відмовилася від алкоголю.

Її щоденний раціон такий: на сніданок – два яйця з маслом і чашка чаю з медом, на обід – курячий овочевий суп, на вечерю – “все, що приготує Афіна”.

Також Коронеос не ігнорує десерти, зокрема морозиво, проте їсть ці страви в міру.

Фізичні вправи – не єдине, що змушує Коронеос ходити в спортзал. Вона любить знайомитися з людьми, жартує, що не проти звернути увагу і на симпатичних чоловіків, яким за 80.

Її дочка каже, що мама показала, як наповнене сенсом життя може робити людину молодшою.

